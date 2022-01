Masked Singer, Quilos Mortais e Lady Night estão entre as estreias de janeiro na TV

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ano de 2022 acabou de começar e janeiro já será cheio de novidades na TV aberta. Tem a chegada do Faustão à Band, o Campeonato Paulista saindo da Globo e indo para a Record, o Big Brother Brasil com Tadeu Schmidt na Globo e mais uma temporada do The Masked Singer Brasil, agora aos domingo. Confira abaixo as principais estreias do primeiro mês do ano.

Globo

A Globo é a emissora que mais tem divulgado novidades para o início de 2022. A mais aguardada é o Big Brother Brasil 22, sob o comando de Tadeu Schmidt. A atração chegará no próximo dia 17 com novidades como um botão misterioso que pode ser utilizado por qualquer pessoa e que deverá causar reviravoltas no jogo. E também com líderes mais poderosos.

A partir do dia 23, chega aos telespectadores uma nova temporada do The Masked Singer Brasil, atração que agradou ao público em 2021 cujo desafio é desvendar a celebridade por trás da fantasia. Sob o comando de Ivete Sangalo, a nova leva de episódios passará para as tardes de domingo.

Tatá Werneck também apresentará novas entrevistas em mais uma edição do talk show Lady Night. O dia exato de estreia não está definido, mas as chamadas televisivas dão conta de que o primeiro episódio será em alguma quinta-feira de janeiro.

O mesmo acontece com o Altas Horas. A Globo indica que deverá existir uma edição especial de verão para o programa noturno de todos os sábados, mas não especificou ainda o dia de estreia e sua dinâmica.

Sucesso em 2021, o The Voice+, cujos participantes cantores precisam ter idade acima dos 60 anos, vai retornar às tardes de domingo a partir do próximo dia 30 de janeiro. Na primeira edição, Zé Alexanddre se sagrou o campeão e recebeu R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

Para 2022, a cantora Fafá de Belém, 65, fará parte das cadeiras do júri. Também seguem como técnicos Mumuzinho, Ludmilla e Daniel.

Record

A grande novidade de 2022 na Record é a chegada da transmissão do Paulistão na emissora. O time do canal será incrementado com a chegada de Márcio Canuto, que havia se aposentado após 21 anos de Globo, mas resolveu retomar os trabalhos com o desafio de contar histórias de torcedores e auxiliar nas transmissões dos jogos. A competição terá seu primeiro jogo no dia 26.

Na mesma emissora haverá a estreia de dois realities. O primeiro deles será Aeroporto, já nesta segunda (3), às 22h30. A apresentação será de Cesar Filho. No episódio de estreia, as câmeras vão mostrar a rotina policial e de segurança do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A atração é conhecida por mostrar atitudes suspeitas com relação a passageiros que tentam burlar as leis e viajar com drogas.

Na quarta-feira (5), também às 22h30, será a vez da estreia do Quilos Mortais. Com apresentação de Celso Zucatelli, o formato original da Discovery conta com 17 episódios que mostram o dia a dia de homens e mulheres que sofrem com obesidade mórbida e a luta para perder peso.

SBT

A partir do dia 8 de janeiro, Sergio Marone vai comandar uma nova temporada do reality culinário Mestres da Sabotagem, que terá, além dos participantes anônimos, alguns artistas. A cada episódio, quatro participantes disputam um prêmio de até R$ 25 mil, com três provas eliminatórias.

Além de ter um tempo definido para entregar os pratos preparados por eles, os concorrentes também terão que gastar parte do dinheiro em leilões de ingredientes e poderão comprar uma ajudinha para atrapalhar os concorrentes.

Band

Fausto Silva já deu as caras na Band no primeiro minuto de 2022 após cair a cláusula contratual com a antiga emissora. Porém, o primeiro programa completo irá ao ar no dia 17 de janeiro.

Nos primeiros minutos do apresentador no ar, já foi possível imaginar como será a sua atração. O apresentador logo apresentou Anne Lottermann como parceira. Elegantemente, alfinetou a Globo ao conversar com a ex-apresentadora do boletim meteorológico do Jornal Nacional e lhe perguntar quem a convenceu a trocar o jornalismo pelo novo emprego.

“Ela veio para um lugar que tem sol na vida dela todo dia”, disse Faustão, em referência à ocupação anterior. Na sequência, Fausto trouxe a maior surpresa do programa: o filho João Guilherme surgiu no palco para avisar que estará com ele no comando do novo programa. João admitiu que sempre sonhou em estar na TV e disse que sua mãe, Luciana Cardoso, lhe deu total apoio.

Cada dia da semana do novo programa será reservado a um tema. Terá pizza na segunda-feira e churrasco na sexta. Às quartas haverá uma sessão de dança profissional. Às terças terá “Grana ou Fama”, e na quinta, Salada Mista.

Outras emissoras

A RedeTV! também terá novidades, como um Teste de Fidelidade com João Kléber renovado, e o reality de namoro Operação Cupido, com Luciana Gimenez. Porém, o canal não divulgou se essas estreias ocorrerão já em janeiro.

Procuradas, as TVs Cultura, Aparecida e Gazeta não mandaram suas opções para 2022 e ainda trabalhavam para definir a grade de programação. Em nota, a Gazeta diz que seguirá seus investimentos em entretenimento, esportes e jornalismo e que pretende investir em contratações pontuais de acordo com o momento.