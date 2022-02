Com mais de 80% executada, revitalização do Parque dos Poderes deve terminar em 90 dias

As obras de revitalização da região do Parque dos Poderes teve início em junho de 2021 e tinha como prazo final dezembro deste ano, mas devido o avanço das obras e a conclusão de mais de 80% dos serviços, a obra deve terminar em 90 dias.

As avenidas Desembargador José Nunes da Cunha, Marcelo Castro Fontes Júnior, Waldir dos Santos Pereira, André Junqueiras Fortes, Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales e parte da Avenida do Poeta já foram recapeadas. Os serviços de recapeamento estão concentrados entre a rua Jornalista Marcos Fernandes Hugo Rodrigues e o “Postinho do Parque” e, posteriormente serão realizados na rotatória do Condomínio Beirute.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Rafael Monteiro Mendonça, dos serviços que ainda faltam ser realizados está a conclusão da pista de caminhada na Avenida do Poeta, entre a rotatória do Condomínio Beirute e a Avenida Afonso Pena e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, entre a rotatória do Condomínio Beirute e a Avenida Mato Grosso, além da conclusão da ciclovia, também nesses dois trechos.

Ao longo dos meses, a medida em que a obra for avançando, serão implantados os bancos dos abrigos de ônibus, lixeiras, bancos e pequenos serviços. Para concluir os trabalhos antes do prazo inicial, os trabalhadores se dedicam inclusive aos finais de semana. (com assessoria)