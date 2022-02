Dr. Victor Rocha reafirma parceria e prevê ampliação dos atendimentos da Casa Rosa

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) prevê ampliação dos atendimentos à saúde feminina promovida pela Casa Rosa, projeto de sua autoria, e reafirma parceria. “A Casa Rosa funciona no anexo da Maternidade Cândido Mariano e conta com parcerias como a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) com acadêmicos de medicina, além do apoio dos deputados Dagoberto Nogueira (federal) e Paulo Duarte (estadual) e da Câmara Municipal que irão destinar emendas à maternidade e assim ajudar a ampliar o atendimento na Casa Rosa”, explica o parlamentar, que é médico mastologista há 20 anos, durante entrevistas a rádios de Campo Grande.

Segundo o vereador Victor Rocha, a Casa Rosa foi uma promessa de campanha que foi implantada em 11 meses de mandato. “A Casa Rosa é uma promessa cumprida de campanha e em três meses de funcionamento já realizamos 1.052 atendimentos (entre primeira consulta e retorno). A Casa Rosa mostra que podemos ter um SUS (Sistema Único de Saúde) de qualidade e humanizado. Nós temos a expectativa de ampliar nossos serviços e nosso objetivo é zerar a fila de espera por consulta com médico mastologista”, comenta o vereador.

Victor Rocha explica que já está em tratativas para ampliar o atendimento na Casa Rosa. Ele comenta que já tem a parceria com a UEMS na participação de acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Medicina para aprenderem no ambulatório de mastologia sob a tutela do vereador, que é médico há 20 anos. Rocha comenta ainda que já está em franco diálogo com a Santa Casa de Campo Grande, junto ao setor de oncologia, para que possa fazer uma parceria. “Conversei com a diretoria da Santa Casa e o chefe de oncologia de lá, o médicoas Fabrício Colacino, para que as pacientes da Casa Rosa diagnosticadas com câncer de mama tenham mais celeridade no tratamento”, explica

O vereador, que é idealizador da Casa Rosa, explicou ainda durante entrevista que está se reunindo com um grupo de cirurgiões plásticos para que possam trabalhar com as pacientes da Casa Rosa que quiserem fazer reconstrução de mama. “Eu já estou me reunindo com cirurgiões plásticos para firmarmos parceria para que eles atendam as nossas pacientes que queiram fazer reconstrução de mama e quem sabe diminuição da mama que também acarreta vários males à saúde da mulher”, finaliza Rocha.

Saiba mais sobre a Casa Rosa: a Casa Rosa proporciona um ambiente integrado, onde é possível passar por consulta e exames de mamografia, ultrassom de mamas e biópsia em um único dia, com a mesma agilidade e eficiência da rede particular de saúde. Garantindo que doenças sejam diagnosticadas precocemente e o tratamento possa ser mais eficaz e assertivo.

São três meses de funcionamento da Casa Rosa e já foram realizados 1.052 atendimentos (entre primeira consulta e retorno). Sendo realizadas 160 mamografias, 347 ultrassonografias, 86 biópsias e anatomopatologias. Sendo confirmado com antecedência 13 mulheres com câncer de mama que já estão em tratamento.

Atendimento na Casa Rosa: para a mulher que deseja ser atendida na Casa Rosa, basta procurar uma unidade de saúde próxima de sua residência e pegar o encaminhamento ao ambulatório de mastologia do Dr. Victor Rocha.