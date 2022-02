Foragido por estupro de criança no RJ é preso em MS

Neste sábado (19), por volta das 09h01, uma guarnição da GCMFron realizava ronda preventiva no terminal rodoviário quando abordou um indivíduo de 33 anos, prestes a embarcar em um ônibus com destino a Itaguaí (RJ).

Após checagem no sistema Sinesp, foi constatado que o indivíduo tinha em seu desfavor um mandado de prisão por estupro de uma criança de sete anos, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele deverá cumprir pena até 2040, confirmado no sistema Sigo pela Polícia Civil de Ponta Porã-MS.

Diante dos fatos, o foragido condenado por estupro de criança foi conduzido para o 1º D.P. Civil, onde está a disposição da Justiça. A ocorrência aconteceu em Ponta Porã-MS. (com Dourados News)