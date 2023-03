CMDDI realiza a abertura do Abril Indígena com muita energia positiva

O CMDDI (Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande/MS) realiza, neste domingo (2), às 18h, a Abertura do Abril Indígena na Rua Jaguaribe, 913, no bairro Jardim Imá, região do Aeroporto Internacional na Capital.

O evento será no pátio da igreja indígena Unidas, que está há 45 anos nesta cidade e que faz um trabalho assistencial voluntário, abrigando muitos indígenas quando estes vem de suas terras tradicionais para a Capital.

Haja vista que o estado de Mato Grosso do Sul é o segundo em população Indígena do país, e Campo Grande, tem cerca de quase 21 mil indígenas morando em contexto urbano, com 23 aldeias Urbanas situadas em todas as regiões desta cidade Morena.

O evento será realizado pelo CMDDI com apoio dos órgãos públicos. Serão convidados, além das comunidades Indígenas, os caciques e lideranças tradicionais e as autoridades desta Capital.

O convite é aberto a todos que querem conhecer um pouco mais sobre os povos originários morando em contexto urbano, longe de seus territórios tradicionais, por questão de busca de uma educação, saúde, moradia entre outras condições melhores de vida.

Será homenageada a Associação Inamaty Kuxoneti e a Uniedas pelo relevante trabalho que faz diante de suas comunidades indígenas. O evento também conta com uma apresentação de desfile nos trajes típicos, comidas típicas, música e outas atividades culturais.

Com informações da assessoria