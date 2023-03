CBF sorteia confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (29), foi realizado o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Das 32 equipes em disputa, 12 novos clubes entrarão na competição para se juntar aos 20 que sobreviveram às duas primeiras etapas.

Os duelos ocorrerão entre os dias 11 e 27 de abril, em partidas de ida e volta, com datas específicas a serem definidas. O atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, enfrentará o Maringá, iniciando a disputa no Paraná. Enquanto isso, o vice-campeão Corinthians enfrentará o Remo, decidindo a disputa em casa.

O Palmeiras jogará contra o Tombense, com a primeira partida em São Paulo. Santos e São Paulo terão embates paulistas, com o Santos enfrentando o Botafogo em Ribeirão Preto e o São Paulo recebendo o Ituano antes de jogar fora de casa.

Confira todos os confrontos

(Times à esquerda têm mando de campo)

Botafogo-SP x Santos

Nova Iguaçu x América-MG

Coritiba x Sport

Náutico x Cruzeiro

Atlético Mineiro x Brasil-RS

Volta Redonda x Bahia

Ypiranga-RS x Botafogo

ABC x Grêmio

Maringá x Flamengo

São Paulo x Ituano

Fluminense x Paysandu

Remo x Corinthians

Internacional x CSA

Fortaleza x Águia de Marabá

CRB x Athletico Paranaense

Palmeiras x Tombense

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.