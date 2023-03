Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de manutenção de computadores

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), está com as inscrições abertas para o curso de manutenção de computado res. As aulas serão gratuitas e ministradas de 10 a 20 de abril, no período vespertino, das 13h30 às 17h, na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

São 50 vagas oferecidas a pessoas que pretendem aprender o básico de manutenção de computadores. Durante as aulas, os inscritos aprenderão montagem de microcomputadores, instalação e configuração de hardware e software.

“O curso é uma ótima oportunidade para desenvolver uma nova habilidade, adquirir conhecimento e até mesmo uma nova profissão para os alunos”, salienta o professor Joel Martinez, ministrante do curso.

Informações e inscrições podem ser obtidas através do telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

Serviços

Curso de Manutenção de Computadores

Data: 10 a 20 de abril

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 50

Professor: Joel Martinez

Local: Secretaria Municipal da Juventude – Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275

