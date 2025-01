Ciúmes: mulher ameaça suposta amante de seu marido com Faca em pousada de Bataguassu

Na tarde deste domingo (5), uma mulher, movida por ciúmes, teria ameaçado com uma faca a suposta amante de seu marido em uma pousada de Bataguassu, a 305 quilômetros de Campo Grande. A autora invadiu o local durante uma confraternização e fez ameaças a todos presentes, acusando a vítima de envolvimento com seu marido, o que foi negado pela mulher.

Segundo as informações da PM (Policia Militar), a situação foi contida por um homem que trancou o portão e alertou os outros presentes. De acordo com o relato da vítima, ela recebeu mensagens da esposa, sendo acusada injustamente de ter um caso com o homem.

Após as ameaças e a tentativa de invasão, a esposa fugiu do local em um HB20 branco, conduzido pelo marido. Durante a fuga, ela descartou a faca, que foi localizada e apreendida pela polícia.

Todos os envolvidos, incluindo a autora e a vítima, foram levados à Delegacia para o registro da ocorrência.