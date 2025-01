PMA prende dupla por exploração ilegal de madeira em Aquidauana

Na tarde de ontem (5 ), a Policia Militar Ambiental (PMA), flagrou dois homens realizando o corte ilegal de árvores nativas da espécie Ipê, no Assentamento Indaiá IV, localizado a aproximadamente á 50 quilômetros da cidade de Aquidauana.

O flagrante foi feito dentro da área de Reserva Legal do assentamento, onde a dupla fazia o corte das árvores sem a devida autorização do órgão ambiental competente. A fiscalização resultou na aplicação de multas administrativas que totalizaram R$ 12.000,00.

De acordo com a PMA, os infratores foram flagrados enquanto utilizavam duas motosserras para derrubar e cortar uma árvore vitalizada de Ipê. A madeira extraída foi atribuída a cada autuado como fiel depositário. Cada autuado pagará R$ 5.000,00 pela exploração de madeira em área de reserva ambiental de domínio público e R$ 1.000,00 pelo uso de motosserras sem autorização.

Os infratores foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, juntamente com as motosserras apreendidas, para as providências legais cabíveis.

