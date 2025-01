Embrapa prorroga inscrições para concurso com 1.027 Vagas em diversos cargos até 14 de janeiro de 2025

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) prorrogou o período de inscrições para o concurso público, agora com prazo até 14 de janeiro de 2025.

São disponibilizadas 1.027 vagas em diferentes áreas, destinadas a candidatos com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, oferecendo salários que podem alcançar até R$ 12.814,61.

No estado de Mato Grosso do Sul, as oportunidades são para as cidades de Campo Grande, Corumbá e Dourados. As provas acontecerão no dia 23 de março de 2025.

As taxas de inscrição variam entre R$ 60 e R$ 170, com pagamento até o dia 4 de fevereiro de 2025. Confira a seguir os cargos oferecidos e seus respectivos valores salariais:

Pesquisador : R$ 12.814,61

: R$ 12.814,61 Analista : R$ 10.921,33 Técnico : R$ 5.556,81

: R$ 10.921,33 Assistente: R$ 2.186,19

Detalhes do concurso:

Cargos: Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico

Vagas: 1.027 vagas e formação de cadastro de reserva

Inscrições: Até 14 de janeiro de 2025

Taxa de Inscrição: R$ 170,00 para Pesquisador R$ 150,00 para Analista R$ 80,00 para Técnico R$ 60,00 para Assistente

Salários-base: De R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61, dependendo do cargo

Provas: Objetivas e discursivas, com data marcada para 23 de março de 2025.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram