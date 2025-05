Cidades de MS estão entre as mais chuvosas do Brasil em abril, segundo ranking do Inmet

Quatro municípios de Mato Grosso do Sul figuraram no ranking das 14 cidades brasileiras com maiores volumes de chuva registrados em abril, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Coxim liderou entre os sul-mato-grossenses, ocupando a 8ª posição nacional, com 326,6 milímetros de chuva no mês.

Além de Coxim, também aparecem no levantamento Rio Brilhante (322,8 mm), Cassilândia (293,6 mm) e Dourados (282,4 mm), todas acima da média estadual, que ficou entre 150 e 200 milímetros para o período. O município que encabeçou o ranking nacional foi Teresópolis (RJ), com impressionantes 689,4 mm de precipitação.

Alagamentos em Dourados

Em Dourados, a chuva intensa no dia 12 de abril causou alagamentos em diversos pontos da cidade, incluindo o Terminal Rodoviário e vias movimentadas como a Rua Monte Alegre e a Rua Filomeno João Pires. Segundo a prefeitura, choveu 80 mm em apenas três horas, sobrecarregando a drenagem urbana.

Nas redes sociais, o prefeito Marçal Filho pediu o apoio da população para manter a cidade limpa. “Mesmo com a obra da boca de dragão na região do Parque Alvorada, ainda houve alagamentos em virtude de muita chuva e do lixo jogado nas ruas”, escreveu. Ele destacou a importância da colaboração dos moradores para evitar a obstrução de bueiros e bocas de lobo.

Campo Grande: mês mais chuvoso de 2025

Apesar de não figurar no ranking nacional, a capital Campo Grande também registrou um volume significativo de chuva em abril: 204,8 mm, mais que o dobro da média histórica para o mês, que é de 89 mm. Foi o mês mais chuvoso de 2025 até agora, superando até dezembro de 2023, quando foram registrados 210,4 mm.

Outras cidades que se destacaram no ranking incluem Turiaçu (MA) com 592,5 mm (média de 420,8 mm), Oiapoque (AP) com 476 mm, e Feijó (AC) com 424 mm — todos com volumes muito acima das respectivas médias históricas.

Ranking do Inmet – Abril de 2025

Teresópolis (RJ) – 689,4 mm

Turiaçu (MA) – 592,5 mm

Oiapoque (AP) – 476,0 mm

Boca do Acre (AM) – 444,8 mm

Feijó (AC) – 424,0 mm

São Gabriel da Cachoeira (AM) – 412,2 mm

Duque de Caxias (RJ) – 347,2 mm

Coxim (MS) – 326,6 mm

Rio Brilhante (MS) – 322,8 mm

Nova Friburgo (RJ) – 319,8 mm

Cassilândia (MS) – 293,6 mm

Dourados (MS) – 282,4 mm

Rio Verde (GO) – 261,2 mm

Bambuí (MG) – 202,2 mm

A tendência de chuvas acima da média acende o alerta para os próximos meses, sobretudo nas regiões com deficiência na infraestrutura de drenagem. O Inmet segue monitorando as condições climáticas no Estado.

