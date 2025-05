Pai é preso após filhos de 3 e 7 anos serem encontrados embriagados em Rio Verde de Mato Grosso

Duas crianças, de 3 e 7 anos, foram socorridas com sintomas de embriaguez e encaminhadas ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde de Mato Grosso, na noite dessa sexta-feira (2). O pai, de 28 anos, foi preso em flagrante por abandono de incapaz e pode ainda responder por maus-tratos.

De acordo com as informações apuradas pelo Rio Verde News, o homem teria pegado os filhos na casa da ex-companheira, sob a justificativa de que os deixaria com a avó paterna por algumas horas. No entanto, após o período combinado, a mãe tentou contato com o ex-marido, que não atendeu ligações nem respondeu mensagens.

Preocupada, a mulher foi até a casa do pai das crianças e, ao chegar, se deparou com uma cena alarmante: os filhos estavam tontos, com dificuldades de equilíbrio e cheirando a bebida alcoólica. O homem, por sua vez, estava dormindo.

Diante da situação, a mãe acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. As crianças foram imediatamente encaminhadas ao hospital da cidade, onde a embriaguez foi confirmada por avaliação médica. Elas permanecem sob observação, com o acompanhamento de assistentes sociais.

Enquanto isso, os policiais voltaram à residência do pai das crianças, que continuava visivelmente embriagado, e o conduziram à delegacia.

O caso está sendo investigado como abandono de incapaz, crime previsto no artigo 133 do Código Penal, e pode ainda gerar uma autuação por maus-tratos, a depender do resultado dos laudos médicos e da apuração da Polícia Civil.

As crianças estão sob proteção e devem passar por acompanhamento psicológico.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais