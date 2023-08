Ciclo de palestras sobre a Rota Bioceânica e culturas brasileiras e paraguaias

O potencial intercâmbio turístico e cultural promovido a partir da Rota Bioceênica entre o Brasil e o Paraguai é o grande tema do ‘1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguay’, evento que acontece no dia 19 de agosto, a partir das 8 horas, na sede da Associação Colônia Paraguaia (ACP). O projeto é uma realização da ACP e foi contemplado pelo edital “Reviva Mais Turismo” e, por isso, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), como sua correalizadora. A programação é totalmente gratuita. As palestras são voltadas para o público universitário e acadêmico.

A programação do evento começa com uma breve explanação sobre a Rota Turística – RILA – Rota Bioceânica, feita pelo diretor cultural da ACP, Ricardo Zelada, seguida pela palestra “Turismo em Campo Grande”, ministrada pelo superintendente de Turismo de Campo Grande, Wantuyr Tartari. Wantuyr atua há 24 anos na gestão pública de Campo Grande e, desses, 18 foram dedicados ao turismo. Foi professor com experiência de cerca de 14 anos e ganhador do Troféu Nacional Mérito & Talento (2018), promovido pela Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo.

“Influências das Tradições Culturais Paraguaias em Mato Grosso do Sul” é o tema da palestra seguinte. Quem discorre sobre o assunto é Priscila Palhanos, professora de história, pós-graduada em Metodologia do Ensino de Geografia pelo Unitoctum, mestre em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) com a temática “Aspectos culturais dos paraguaios em Campo Grande/MS”.

À tarde, o ciclo de palestras se inicia às 14 horas, retomamos com explanação sobre o tema “Turismo em Porto Murtinho e Chaco Paraguaio – Colônias Menonitas”, com Ricardo José Zelada Cafure. O doutor em Desenvolvimento Local, Thiago Andrade Asato, palestra na sequência, a respeito do tema “Possibilidades de Turismo na Rota Bioceânica”. Asato é autor da primeira tese de Doutorado envolvendo o Turismo entre os pesquisadores dos quatro países da Rota Bioceânica, além de ser professor de Turismo na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Administração na Novoeste.

De acordo com o palestrante, a partir da criação da Rota Bioceânica, muitas possibilidades de trocas culturais e turísticas são fortalecidas. “No turismo vejo a possibilidade de ampliação de meios de hospedagem, pessoas com domínio do idioma espanhol, fortalecimento da malha rodoviária e aérea, com mais integração não somente por via rodoviária, mas aérea também, e ainda a possibilidade comercial por vias ferroviárias, mas, não de transporte de pessoas”, explica ele.

O tópico abordado a seguir é “PEABIRU – Rota Guaranítica – Tape Aviru”, sendo abordado pela jornalista da União Continental Latino-Americana UCL e diretora da TAPE AVIRU Paraguai, Juliet Sarai.

Durante todo o evento, apresentações culturais de artistas sul-mato-grossense e paraguaios abrilhantam a programação do Encontro Turístico Cultural. Nomes como o da cantora de Assunção, Mirta Noemi Talavera, se apresentam para o público de forma totalmente gratuita.

E como grande destaque da programação, está a roda de “Terere Hape”, inspirada em um programa televisivo muito famoso no Paraguai, o “Terere Jere”. Na ocasião, apresentam-se quatro novos talentos da música: a harpista de Assunção (PY), Laurita; a cantora de San Pedro (PY), Ysapy; a também cantora Milagros Medina, de Concepción (PY); e a cantora de chamamé de Campo Grande, Patrícia Cantaluppi.

