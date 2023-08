‘1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguai’ acontecerá no dia 19 de agosto em Campo Grande

No dia 19 de agosto, acontecerá o aguardado “1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguai”, um evento que promete unir cultura e turismo em um dia repleto de atividades imperdíveis. A programação terá início às 8 horas e a equipe realizará o evento na sede da Associação Colônia Paraguaia, oferecendo entrada gratuita para o público.

Ademais, esse projeto é uma iniciativa da Associação Colônia Paraguaia e foi selecionado pelo edital Reviva Mais Turismo, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), como correalizadora.

A programação do evento inclui um circuito de palestras com profissionais renomados em suas áreas de atuação. Os estudantes que participarem das palestras terão direito a um Certificado de Participação.

Dentre os palestrantes confirmados, destacam-se:

– Ricardo Zelada, diretor cultural da ACP, que mediará as palestras e falará sobre “Rota Turística – RILA – Rota Bioceânica” e “Turismo em Porto Murtinho e Chaco Paraguaio”;

– Wantuyr Tartari, superintendente de Turismo de Campo Grande, abordando o tema “Turismo em Campo Grande”;

– Priscila Palhanos, professora pós-graduada, com mestrado em Desenvolvimento Local, que falará sobre “Aspectos culturais dos paraguaios em Campo Grande/MS”;

– Thiago Asato, professor e doutor em Desenvolvimento Local, apresentando “Possibilidades de Turismo na Rota Bioceânica”;

– Juliet Sarai, jornalista e diretora da TAPE AVIRU Paraguai, discorrendo sobre “PEABIRU – Rota Guaranítica – Tape Aviru”.

Além disso, o evento contará com apresentações culturais e musicais, com destaque para a roda de Terere Hape, que receberá novos talentos da música paraguaia. Os artistas Mirta Noemi Talavera, Laurita e sua harpa paraguaia, Ysapy com sua voz guarani e Milagros Medina, o talento nortenho, desembarcarão diretamente do Paraguai para abrilhantar o encontro.

Portanto, os shows acontecerão durante todo o evento, com um destaque especial a partir das 16 horas. A entrada para as apresentações é totalmente gratuita.

Inscrição

Sendo assim, a equipe realizará o evento na Associação Colônia Paraguaia, situada na Rua Ana Luísa de Souza, 610, bairro Pioneiros, em Campo Grande. As inscrições para participar podem ser feitas através do link disponível (http://forms.gle/8R3xdMZaAoXaxPf58), garantindo assim o Certificado de Participação.

Para encerrar o grande evento com chave de ouro, Mirta fará um emocionante show às 19h30, prometendo encantar o público com sua bela música.

Não perca essa oportunidade única de vivenciar um encontro especial entre as culturas brasileira e paraguaia, com palestras enriquecedoras e apresentações artísticas cativantes. Venha participar do “1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguai” e aproveite todas as atrações preparadas especialmente para você!