Praça do Rádio realizará a 2ª edição da festa dos 198 anos da Independência da Bolívia

Neste domingo (6) a Praça do Rádio Clube Campo será palco de uma festa repleta de cultura, gastronomia e danças típicas para celebrar os 198 anos da Independência da Bolívia. O evento faz parte das comemorações do aniversário de 124 anos de Campo Grande e é organizado pelo Centro Cultural Boliviano Tinkuna, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A festividade terá início às 8h, com o emocionante hino da Bolívia e o hasteamento da bandeira. Logo em seguida, o público poderá apreciar apresentações de danças típicas bolivianas, como a cueca, tinkus e pujllay, que trarão toda a alegria e energia cultural do país andino. Além disso, a diversidade cultural estará presente com as danças cigana, do ventre e a tradicional japonesa da Associação Okinawa de Campo Grande. Para embalar a celebração, o cantor Pablo França promete animar o público com sua música envolvente.

A gastronomia boliviana será uma atração à parte, com mais de 200 expositores oferecendo pratos típicos do país. Os visitantes poderão se deliciar com sopa de maní, pique lo macho, majadito boliviano, locro, fricasé, sanduíche de chola, asadito vallegrandino, patasca e saltenha. Para acompanhar as iguarias, haverá suco de mocochinchi, chicha de maní e a tradicional cerveja Paceña, trazendo os sabores autênticos da Bolívia.

Orlando Turpo, diretor presidente do Centro Cultural Boliviano Tinkuna, enfatiza a importância da festa para a comunidade boliviana e a troca cultural com os campo-grandenses: “É uma festa que todos os bolivianos estão esperando. Estão todos animados em divulgar nossa gastronomia, nosso artesanato e nossa dança, mas especialmente o nosso tempero, para que o povo de Campo Grande se delicie com nossa comida. Já que somos quase irmãos, fronteiriços, é ótimo que façamos amizade entre nossas culturas.”

A 2ª edição da comemoração dos 198 anos da Independência da Bolívia promete ser um evento animado e saboroso, reunindo o melhor da cultura boliviana e fortalecendo os laços culturais entre os povos. O público é convidado a prestigiar e desfrutar de um dia especial, repleto de cores, sabores e ritmos no coração de Campo Grande.

Serviço

Evento: 2ª edição da comemoração dos 198 anos da Independência da Bolívia

Data: 06/08 (domingo)

Horário: 8h às 15h

Local: Praça do Rádio (Av. Afonso Pena, s/n, Centro)

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande