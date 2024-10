Chapa de Bitto Pereira na OAB/MS terá Marta Taques como vice

Na tarde desse domingo (27), a chapa 22 “Pelo Futuro da OAB” apresentou Marta do Carmo Taques como a nova vice-presidente da chapa de Bitto Pereira – 22, candidato a reeleição com a saída de Camila Bastos.

Marta do Carmo foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB MS nas gestões 2016/2018 e 2019/2021. Atualmente Marta é Vice Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de MS e recebeu a maior comenda da Ordem destinada as mulheres, a Comenda Mulher de Ordem, recebida junto com a ex Presidente da OAB MS Elenice Carrile.