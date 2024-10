Semana começa com previsão de chuvas e temperaturas elevadas em MS

A semana inicia com instabilidade e temperaturas elevadas nos municípios do centro-sul do Estado, com possibilidade de chuvas principalmente nesta segunda-feira (28). A previsão aponta para temperaturas máximas que podem atingir os 35ºC em áreas pantaneiras, como em Porto Murtinho.

Em Campo Grande, o dia começou com céu parcialmente claro e temperatura de 24ºC. Ao longo da segunda-feira, a máxima não deve passar dos 28ºC, mas a expectativa é de um aumento gradual, com as tarifas atingindo 31ºC na terça-feira e 33ºC na quarta. Para esta segunda, está previsto um volume de chuva de até 7,4 mm, que poderá se repetir na tarde de terça-feira (29). A quarta-feira, no entanto, deverá ser sem precipitações.

Nas cidades do sul do Estado, como Ponta Porã e Dourados, as máximas devem atingir 27ºC e 29ºC, respectivamente. Na região do Pantanal, as temperaturas são mais intensas, com Porto Murtinho registrando até 35ºC, enquanto Corumbá deve marcar 32ºC e Aquidauana e Coxim, 31ºC.

Outras localidades também apresentam máximas máximas para o início da semana, com 28ºC em Três Lagoas, Paranaíba, Água Clara, São Gabriel do Oeste, Nova Alvorada do Sul e Ivinhema. Já em Bonito, Nova Andradina e Naviraí, as temperaturas devem chegar aos 29ºC, enquanto em Chapadão do Sul a previsão indica até 26ºC.

A semana começa com clima de instabilidade e temperaturas elevadas, que deverão oscilar ao longo dos próximos dias, favorecendo condições de chuvas esparsas até terça-feira.

Com informações do Inmet

