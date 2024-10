Mãe denuncia filho por tráfico de drogas em Dourados

Na tarde de ontem (27), um rapaz, identificado como Christofer Claro Lopes, de 18 anos, foi preso em flagrante após ser denunciado por tráfico de drogas pela própria mãe, que achou maconha na mochila do filho.

Conforme relatado pela mulher, o rapaz é usuário de drogas e, além de consumir, também comercializa os entorpecentes.

Ao chegarem no local, os policiais não encontraram Christofer, pois ele havia saído para jogar futebol. Porém, ao revistarem a mochila do rapaz que foi deixada na residência, encontraram aproximadamente 405 gramas de maconha.

Quando retornou a residência, foi questionado pelas autoridades e confessou que comercializava o entorpecente, cobrando cerca de R$ 2,00 por grama.

O rapaz foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

