Censo deve ser concluído em dezembro em MS

Segundo o diretor de Pesquisas, Cimar Azeredo, o IBGE vai prorrogar o término da coleta do Censo, que deve acontecer em dezembro. Conforme revela o segundo balanço da coleta do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE , divulgado nesta segunda-feira (3/10), IBGEem Mato Grosso do Sul já foi ouvido um total superior a 1 milhão de pessoas.

Até o dia 02 de outubro foram registradas 1.167.011 pessoas, contadas em 407.812 domicílios do Estado. Desse número foram contados 37.074 indígenas e 1.071 quilombolas. Ainda conforme a divulgação, cerca de 2,12% dos domicílios no MS se recusaram a responder, percentual que se espera ser reduzido até o final da operação, após aplicados todos os protocolos de insistência. O sistema de acompanhamento da coleta permite gerar, ainda, pirâmides etárias parciais, onde no Estado 48,6% da população recenseada foram homens e 51,4% mulheres.

“Já conseguimos observar na pirâmide parcial o envelhecimento da população, com o topo da pirâmide mais avolumado, e picos nas idades de 40 e 20 anos, conforme o esperado. Os indicadores de qualidade vêm mostrando que a informação é consistente, não há indícios de que haja sub ou sobre enumeração de alguma idade”, declara o gerente técnico do Censo.