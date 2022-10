André agradece os 247.093 votos e deseja boa sorte aos candidatos

Com o resultado das urnas eletrônicas, o candidato do MDB, André Puccinelli agradece os 247.093 votos que teve para o governo do Estado e deseja boa sorte aos que vão disputar o segundo turno em Mato Grosso do Sul.

Com 74 anos, ao longo da sua vida política, André Puccinelli foi secretário de Saúde do Estado, deputado estadual e federal, prefeito da Capital e governador por dois mandatos. Em suas gestões à frente do Executivo teve aprovação da maioria da população e deixou um legado pelo MS.

“Só tenho a agradecer pela confiança dos que acreditam no meu trabalho e me deram o seu voto. Infelizmente não seguimos para o segundo turno e isso é a democracia. Parabéns aos candidatos que seguem para a próxima etapa e torço para que o vencedor dê o seu melhor para Mato Grosso do Sul”, declara André.

Com informações da assessoria