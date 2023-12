CDL-CG estima 2,2 mil vagas temporárias no comércio em dezembro

O fim de ano já está próximo e com ele, novas oportunidades. A CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) estima que o comércio ofereça 2,2 mil vagas temporárias em dezembro. O número é alto, mas o setor tem sofrido com a ausência de trabalhadores. “Muitas empresas com vagas abertas e sem candidatos. A pandemia gerou uma série de mudanças nos hábitos, atitudes e comportamentos” destacou o presidente da CDL-CG.

De acordo com ele, algumas questões que podem estar colaborando com o cenário é o salário baixo e a dificuldade das mães voltarem ao mercado de trabalho.

“Alguns defendem a tese de que Ribas está empregando e pagando melhor, mas não acredito que este seja o único motivo. Muitas mães não voltaram para o mercado de trabalho após a pandemia, seja por não ter com quem deixar ou apego de seus filhos. O salário também vem afastando trabalhadores. Para quem paga é muito, para quem recebe é pouco”, explicou.

Em Campo Grande já estão sendo oferecidos diversos cursos de capacitação para vendas. Por outro lado também, recentemente, a CDL ministrou o treinamento “vendas assertivas” para potencializar as vendas e aumentar o faturamento.

Leia mais: Vagas temporárias em MS devem atingir aumento de 15%

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.