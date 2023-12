Quatro brasileiras avançam para as quartas de final no Mundial de Skate Street em Tóquio

Na madrugada desta quarta-feira (13), Pâmela Rosa liderou a classificatória feminina do Mundial de Skate Street em Tóquio com uma pontuação impressionante de 55.40 na primeira volta. Isabelly Ávila e Kemilly Suiara também avançaram para as quartas de final, enquanto Carla Karolina e Marina Gabriela não conseguiram avançar.

Rayssa Leal, já no top 5 do ranking mundial, se junta às brasileiras nas quartas de final, programadas para quinta-feira às 22h00 (horário de Brasília). Além disso, no mesmo dia, as classificatórias masculinas terão nove representantes brasileiros, incluindo Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo e Kelvin Hoefler.

A competição segue o formato de duas voltas de 45 segundos nas primeiras fases, com a soma da nota da melhor volta decidindo a pontuação final. A corrida classificatória para Paris 2024 também é destacada, com duas fases e critérios rigorosos.

O cronograma do Mundial de Street inclui as quartas de final feminino e masculino na sexta-feira, seguido pelas semifinais no sábado e as finais no domingo, prometendo emocionantes performances no cenário internacional do skate.

Classificatórias para Paris 2024

Assim como aconteceu nos Jogos de Tóquio, a corrida classificatória para os Jogos de Paris 2024 será dividida em duas fases.

1ª fase

Pro Tour de Street – Roma (ITA) – 26/06 a 03/07/2022;

Mundial de Street de 2022 – Sharjah (EAU) – 29/01 a 05/02/2023;

Pro Tour de Street – Roma (ITA) – 18/06 a 25/06/2023;

Pro Tour de Street – Lausanne (SUI) – 09/09 a 16/09/2023;

Mundial de Street – Tóquio (JAP) – 10/12 a 17/12/2023;

Pro Tour de Street* – Dubai (EAU) – 03/03 a 10/03/2024.

Seria de 14/01 a 21/01/2024, em Sharjah (EAU), mas a federação internacional adiou a data e mudou o local.

2ª fase

Os 44 primeiros do ranking da World Skate em cada modalidade, em cada categoria, avançam para a segunda fase. Seguindo os critérios da corrida olímpica, na segunda fase, cada país poderá ter o limite de até 6 skatistas por modalidade (Park e Street) e categoria (Feminino e Masculino). A federação internacional ainda não divulgou como será a dinâmica de pontuação na segunda janela, nem mesmo se os pontos da primeira janela classificatória serão zerados ou não.

Olympic Qualifier Series – Shangai (CHI) – 16 a 19/05/2024;

Olympic Qualifier Series – Budapeste (HUN) – 20 a 23/06/2024.

Cronograma do Mundial de Street

Domingo a terça (10 a 12/12) – sessões de treino

Quinta-feira (14/12) – 9h da manhã no Japão / 21h de quarta (13) no Brasil – classificatórias – masculino

Sexta-feira (15/12) – 10h da manhã no Japão / 22h de quinta (14) no Brasil – quartas de final – feminino / 15h no Japão / 3h da manhã de sexta (15) no Brasil – quartas de final masculino

Sábado (16/12) – 11h25 da manhã no Japão / 23h25 de sexta (15) no Brasil – semifinal – feminino / 14h55 no Japão / 2h55 da manhã de sábado (16) no Brasil – semifinal – masculino

Domingo (17/12) – 14h05 no Japão / 2h05 da manhã de domingo (17) no Brasil – final – feminino / 15h30 de domingo (17) no Brasil – final – masculino

Com informações da Confederação Brasileira de Skate