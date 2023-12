Operação desmantela crimes de apreensão em armas, crimes ambientais e prisão em flagrante em Corguinho

Na manhã da última terça-feira(12), a Delegacia de Polícia Civil de Corguinho realizou uma operação de busca e apreensão em vários endereços no Assentamento Vista Alegre, área rural de Corguinho-MS, resultando na apreensão de armas de fogo, prisão de um indivíduo e descoberta de crimes ambientais.

Durante a ação, as autoridades conseguiram deter um suspeito, que tentou fugir no momento da abordagem policial. Após a fuga, o indivíduo foi capturado e encontrado portando duas armas de fogo do tipo revólver, identificadas como um calibre .38 e um calibre .22, resultando em sua prisão em flagrante.

Além das armas de fogo, a polícia apreendeu uma motosserra sem registro e diversos objetos sem comprovação de origem. A operação, desencadeada após 30 dias de investigação, teve como base relatos de crimes na região, incluindo tráfico de drogas e disparos de arma de fogo.

A cooperação entre a Polícia Civil de Corguinho, a Polícia Militar e a Polícia Ambiental foi essencial para o sucesso da operação. Policiais civis de Rochedo também participaram da ação, fortalecendo o trabalho conjunto das forças de segurança.

Surpreendentemente, durante a busca nos endereços, as autoridades constataram a prática de um crime ambiental, conforme o artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais. No local, foram encontradas cinco gaiolas contendo quatro pássaros da espécie bicudo e um pássaro da espécie curió, todos em condições precárias.

As investigações agora prosseguem para apurar detalhes adicionais sobre as atividades criminosas, garantindo que a justiça seja feita e que a comunidade possa viver em um ambiente mais seguro e protegido.