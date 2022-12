Cassems realiza última edição do curso Casal Grávido de 2022

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) encerrou no sábado (26), as aulas do curso Casal Grávido do ano. O programa de prevenção retoma as atividades em 2023, e os interessados em participar da ação podem se inscrever para a lista de espera. As aulas serão realizadas uma vez por mês, na Clínica da Família da Cassems.

O curso Casal Grávido tem o objetivo de atender os casais que estão “grávidos” e é realizado todo mês. A programação inclui palestras com profissionais das áreas de Médico da família, obstetrícia, pediatria, nutrição, enfermagem e educação física.

A médica da família da Cassems, Luciana Tobaru Kanashiro Sakai, explica que o curso oferece informações relacionadas aos cuidados com a saúde da mulher desde a gestação até o parto. “Esse é o momento de estimular o autocuidado, porque informações trazem segurança para esse casal que está passando por esse período de transformação. Por isso, uma equipe multiprofissional aborda questões como, por exemplo, tipos de partos, alimentação e atividade física adequada para a gestante”, resume.

Um dos tópicos do curso é a alimentação e para a nutricionista da Cassems Eliana Aguiar, é recomendado intensificar o cuidado com a rotina alimentar nessa fase em que a mulher está gerando uma nova vida e por isso, o acompanhamento médico deve ser multiprofissional.

“Ao analisarmos exames que profissionais da área da ginecologia e obstetrícia solicitam, e percebemos alterações, podemos inserir na rotina alimentar dessa gestante a suplementação ou até mesmo com orientação de alimentação mesmo quando necessário. Por isso, é importante também, o acompanhamento com nutricionistas para ajustar a alimentação e cuidado da saúde dessa gestante de forma individual”, salienta a nutricionista.

Para as gestantes, a dica da nutricionista é sempre que possível optar por alimentos frescos e coloridos. “A indicação é evitar incluir alimentos industrializados e embutidos na alimentação. Evitar ficar muito tempo sem se alimentar e se hidratar é muito importante, além de cuidar das vitaminas e minerais”, indica Eliana Aguiar.

A médica ginecologista e obstetra da Cassems Karina Zucareli, destaca que entre os assuntos que geram muitos questionamentos está o parto. “É um curso completo que a Cassems oferece para suas beneficiárias e que dá todas as informações que elas precisam para gestação, parto e pós-parto e quais são os preparativos para cada tipo de parto”.

Karina Zucareli ressalta também a importância do pré-natal nos casos de gravidez em alto risco. “Eu comecei a atender gestantes de alto risco no ambulatório da Cassems. Esse acompanhamento no pré-natal de alto risco é importantíssimo para diagnosticar alterações que possam ser mudadas durante a gestação”, salienta.

Chegada do bebê

A chegada do bebê é um momento que requer adaptação e pode até ser desafiador para a mãe, seja de “primeira viagem” ou as mais experientes. O assunto foi abordado durante a última edição do curso Casal Grávido do ano. A enfermeira da atenção primária Fabiana Neves, explica que o momento é uma troca de experiência.

“Eu sempre penso o quanto essa viagem materna é desafiadora para a mulher, para o companheiro e para a família. Então tento trazer esse dia a dia de uma forma leve, gostosa, participativa para essa família. Tento compartilhar a experiência que tenho enquanto profissional – que inclui vivência em diferentes realidades – e como mãe. Então são informações relacionadas ao dia a dia, a amamentação, os primeiros cuidados com o bebê, os primeiros banhos”, pontua Fabiana Neves.

Pensando em cuidar e acolher as dúvidas dessas mães, a Clínica da Família da Cassems oferece o apoio da enfermeira da atenção primária à saúde Fabiana Neves. As beneficiárias que participaram ou não do curso e desejam esse apoio podem procurar a equipe da Clínica da Família para realizar o agendamento.

Para agendamento e mais informações entre em contato por e-mail: [email protected] ou pelos telefones: (67) 3309-5351/99974-0599.