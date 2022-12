Retrospectiva Spotify: Marília Mendonça é a artista mais ouvida no Brasil em 2022

Marília Mendonça é a artista mais ouvida no Spotify Brasil pelo terceiro ano consecutivo. Ela também teve como a mais escutada, a música “Mal Feito” parceria com a dupla Henrique & Juliano, lançada após a morte da cantora, em novembro de 2021.

Além de Marília, os outros quatro mais ouvidos são Henrique & Juliano, Jorge & Matheus, Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa. O ritmo sertanejo também dominou as paradas entre os álbuns mais tocados, em primeiro lugar ficou “Manifesto Musical”, de Henrique & Juliano, logo após vem “Festa das Patroas 35%”, de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, “Buteco in Boston”, de Gusttavo Lima e “Próximo Passo”, de Hugo & Guilherme.

No mundo, o artista mais ouvido foi o porto-riquenho Bad Bunny. Já a faixa mais ouvida pelo público global do Spotify foi “As it was”, de Harry Styles.

Segundo o Spotify, a artista brasileira mais ouvida fora do país em 2022 foi Anitta.

