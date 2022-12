Semeadura de soja se aproxima do fim em MS

A semeadura de soja atingiu cerca de 3,7 milhões de hectares, equivalente a 97% da área estimada para a cultura em Mato Grosso do Sul, na última semana. As informações integram o Boletim da Agricultura da Casa Rural, produzido pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, Sistema Famasul e Governo do Estado, e apontam ainda, que o sul tem média de 98% de área semeada, enquanto a região central e o norte, estão cerca de 95% cada.

De acordo com levantamento do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio – Siga MS, o desenvolvimento fenológico das plantas varia de acordo com a localização. A região nordeste é a que apresenta ciclo mais desenvolvido, chegando a R3, indicado pelo início do enchimento de grãos. As demais regiões, oeste, centro, sul, sudoeste, sul-fronteira e sudeste, apresentam lavouras entre VE, marcado pela emergência das plântulas, e R1, indicado pelo início do florescimento.

Na conjuntura do estado, 95% das áreas estão em boas condições, 4% em situações regulares e 1% em condições ruins. As melhores áreas são observadas na região sudeste, com 100% das lavouras em boas condições; seguida pelo centro e oeste, ambas com 99% do cultivo sem ocorrência significativa de insetos-praga, doenças ou falhas no estande.

