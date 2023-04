Cassems presta contas para os beneficiários na última quinta-feira

Após a Assembleia acontece também a Cerimônia de Posse dos Conselhos de Administração e Fiscal para a Gestão 2023/2027

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) presta contas do exercício 2022 para seus beneficiários durante a “22ª Assembleia Geral Ordinária”, que acontece nesta quinta-feira (13), a partir das 14h, no Guran Murano Buffet.

Durante a Assembleia será apresentado o Relatório de Atividades do exercício 2022, a prestação de contas do Conselho de Administração do exercício 2022, apresentação dos pareceres referente ao exercício de 2022 da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal.

O evento volta a ser realizado presencialmente, após edições online entre anos de 2020 a 2022. Este ano também contará com transmissão ao vivo no canal da Cassems no YouTube, para que todos os servidores estaduais que são beneficiários possam acompanhar as apresentações e votação.

A Assembleia é realizada todo ano, em abril. O órgão soberano de representação é aberto a todos os servidores estaduais que são beneficiários, mas somente os titulares da Caixa dos Servidores sem débitos e com a situação cadastral regularizada têm direito ao voto para aprovação ou reprovação das contas do plano de saúde.

Posse

O novo Conselho de Administração e Fiscal para a Gestão 2023/2027, eleito no dia 01 de março, tomará posse após a Assembleia. O atual presidente da Cassems, Ricardo Ayache, foi reconduzido ao cargo com 95% dos votos válidos e movimentação de 13.703 beneficiários em todo o estado.

Para o próximo quadriênio, a nova gestão administrativa assume com o compromisso de continuar investindo na regionalização da atenção primária, fortalecendo a rede própria, valorizando e contratando profissionais da saúde para o atendimento do interior.