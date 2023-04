Cronograma semanal de obras Águas Guariroba

Programa “Campo Grande Saneada”

A Águas Guariroba está realizando o seu mais novo programa, o “Campo Grande Saneada”. O objetivo da concessionária é implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital. Esta é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município. Os bairros Nova Lima e North Park foram as primeiras regiões a receber as obras, que a partir dos próximos meses, seguem para outros bairros como Panamá, São Conrado, Lageado, Tiradentes, Coophavilla II, região Lagoa e Jardim Aeroporto, totalizando 10 bairros beneficiados.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 10/04 a 14/04

Bairro Nova Lima

• Rua Firmo Cristaldo

(Rua Haroldo Pereira x Rua Alexandrino de Alencar)

• Rua Celina Baís

(Rua Haroldo Pereira x Rua Alexandrino de Alencar

• Rua Agenor Pinto

(Rua Nefe Pael x Rua Celina Baís Martins)

• Rua Abda Nassar

(Rua Nefe Pael x Rua Celina Baís Martins)

Bairro: Los Angeles

• Rua Gonçalves de Magalhães

(Rua Eng. Paulo Frontim x Rua Lauro Mullher)

(Rua Lauro Mullher x Rua Cel. Moreira Cezar)

• Rua Marques de Barbacena

(Rua Afonso Celso x Rua Cel. Moreira Cezar)

(Rua Cel. Moreira Cezar x Rua Lauro Muller)

(Rua Eng. Paulo Frontim x Rua Lauro Mullher)

(Rua Eng. Paulo Frontim x Rua Luiz de Vasconcelos)

(Rua Luiz de Vasconcelos x Rua Almirante Cochrane)

Bairro: São Conrado

• Rua Felipe Safadi Nogueira

(Rua Luana Cavaliere Mura x Rua Conde de Boa Vista)

• Rua Luana Cavaliere Mura

(Rua Angelo Fontolan x Rua Benedito Martins Bravo)

(Rua Benedito Martins Bravo x Rua Raony Bravo Mura Pedro)

(Rua Raony Bravo Mura Pedro x Rua Felipe Safadi Nogueira)

• Rua Abatixi

(Rua Felipe Safadi Nogueira x Rua Carangola)

(Rua Carangola x Rua Japim)

• Rua Acrisio Correa

(Rua Felipe Safadi Nogueira x Rua Carangola)

• Rua Felipe Safari Nogueira

(Rua Luana Cavaliere Mura x Rua Milady B. Martins)

(Rua Luana Cavaliere Mura x Rua Conde de Boa Vista)

Bairro: Lageado

• Rua Zeca Mota

(Rua Sidnei F. Ribeiro x Rua Sebastião Ferreira)

Bairro: Tiradentes

• Rua Abilio Soares

(Av. Três Barras x Rua dos Estudantes)

• Rua dos Estudantes

(Rua Abilio Soares x Rua Conde São Joaquim)

• Rua Abilio Soares

(Rua Luiz Goes x Rua Alameda Santos)

• Rua dos Estudantes

(Rua Abilio Soares x Rua Domingos de Moraes)

• Rua Luiz Goes

(Rua Abilio Soares x Rua Domingos de Moraes)

• Rua Domingo de Moraes

(Av. Três Barras x Rua dos Estudantes)

(Rua dos Estudantes x Rua Luiz Goes)

• Rua Conde São Joaquim

(Rua Alameda dos Santos x Rua Luiz Goes)

• Rua dos Estudantes

(Rua Domingos de Moraes x Rua Conselheiro Furtado)

• Rua Luiz Goes

(Rua Domingos de Moraes x Rua Conselheiro Furtado)

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.