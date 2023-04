Gambá “fujão” se esconde em escola da cidade

A PMA ( Policia Militar Ambiental de Corumbá), recebeu um chamado inusitado na manhã desta segunda-feira ( 10), vindo de uma funcionária de uma escola do Serviço Social do Comércio (SESC).

N o telefonema a funcionária solicitou a captura de um animal silvestre da espécie gambá (Didelphis albiventris), que estava dentro de uma das salas de aula da escola.

Os Policiais foram rapidamente ao local e com uso de puçá e uma luva especial capturaram o gambá, colocando-o em uma caixa de contenção.

O animal foi encaminhado a um médico veterinário, que avaliou que ele estava bem de saúde e sem ferimentos. Então, os Policiais realizaram a soltura do bicho em seu habitat, em uma área de vegetação distante do centro urbano.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.