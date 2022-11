Embarcação pega fogo e mobiliza bombeiros em estaleiro

Embarcação ficou totalmente destruída, após pegar fago, no Estaleiro Tamengo, na manhã desta sexta-feira (24), em Corumbá, cidade a 417 de Campo Grande. O incêndio começou por vota das 9h30.

Conforme militares do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, o barco estava em manutenção no momento em que o fogo começou. As chamas se alastraram rápido e destruiu toda a estrutura.

Ao todo foram usados 4 mil litros de água para conter as chamas e fazer o rescaldo do incêndio. Apesar da perda material, ninguém se feriu. As causas do incidente serão investigadas.

Com informações do site Diário Corumbaense.