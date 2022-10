Cassems Campo Grande completa seis anos e se consolida na assistência em saúde hospitalar

Para celebrar o aniversário, Cassems promove ações de humanização ao longo do mês de outubro

Ao longo desses seis anos, completados em outubro, o Hospital Cassems de Campo Grande contabiliza mais quase 2 milhões e 200 mil serviços realizados entre atendimentos, procedimentos cirúrgicos e exames. É a nona e maior unidade hospitalar da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul).

“Toda a Rede Hospitalar da Caixa dos Servidores foi muito importante no combate à pandemia em Mato Grosso do Sul e o Hospital Cassems de Campo Grande foi fundamental e referência no atendimento ao novo coronavírus. Todos os leitos a mais que abrimos nos três hospitais de campanha que erguemos na capital proporcionaram que a taxa de recuperação de acometidos pela covid-19 ficasse em torno de 90%, muito acima da média nacional. Então, mesmo com apenas seis anos de existência, o hospital de Campo Grande já cumpre um papel de protagonismo na Saúde do estado. Para ratificar isso, neste ano, após drástica diminuição dos casos de covid-19, conseguimos dar continuidade em projetos parados, devido a pandemia e, em agosto, o nosso hospital realizou o primeiro transplante de medula óssea de Mato Grosso do Sul”, ressalta o presidente da Cassems Ricardo Ayache.

O diretor administrativo do Hospital Cassems de Campo Grande, Alessandro Depieri, destaca a atuação da unidade hospitalar durante a pandemia. “Nós nos posicionamos em meio à pandemia, nos estruturamos e mantivemos a qualidade no atendimento. Recebemos os nossos beneficiários com dedicação e, hoje, neste dia de festa, desejamos que esse legado de qualidade assistencial pereça por muitos anos”.

Avanços na saúde

A unidade hospitalar foi entregue aos servidores e sul-mato-grossenses em 2016, em pleno funcionamento, e, desde então, desponta como Hospital de referência no estado, sempre inovando para garantir assistência à saúde.

Entre as inovações trazidas em 2022 pelo Hospital Cassems Campo Grande, destaca-se o primeiro transplante de medula óssea, ocorrido em agosto, que colocou Mato Grosso do Sul entre os 15 estados do país autorizados a realizar o procedimento médico de alta complexidade.

A conquista mais recente do Hospital da Caixa dos Servidores da capital é ser o primeiro a oferecer o Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia de Mato Grosso do Sul que recebe inscrições até o dia 1º de novembro.

Entre avanços para o futuro está a entrega da ampliação do Hospital Cassems de Campo Grande que passará a contar com 140 leitos oferecendo mais conforto, acolhimento e segurança para os beneficiários e pacientes da unidade hospitalar. A oferta é de 18 leitos direcionados para pacientes em tratamento contra o câncer e 7 leitos em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI).

Comemoração

Para celebrar os seis anos do Hospital Cassems de Campo Grande, a unidade hospitalar preparou uma série de ações de humanização do atendimento, uma das prioridades da Cassems, que serão realizadas durante todo o mês de outubro.

A primeira delas é o “Dia das Crianças” realizado na sexta-feira (07), foi uma tarde com direito a exibição do filme ‘A Vida Secreta dos Bichos’ e onde as crianças internadas puderam dar asas à imaginação usando a criatividade, materiais de desenho e pintura. A iniciativa busca levar um pouco de alento nesse momento de enfermidade.

A programação do mês inclui ainda o “Jardim da Poesia”, espaço onde das memórias e histórias de pacientes, acompanhantes e visitantes farão brotar poesias escritas pela coordenadora do projeto A Literatura Cura, Raquel Anderson, que também faz aniversário, completando 5 anos de acalanto aos pacientes, por meio da poesia. A ação terá início na sexta-feira (14), às 14h, nos dias 15 e 16 a partir das 9h às 11h e das 13h às 15h. E nos dias 17 e 18, a ação será realizada em três turnos: das 9h às 11h; das 13h às 15h e das 17h às 19h.

Cuidando de quem cuida

O calendário de eventos inclui ainda a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), que tem o objetivo de salientar a importância de cuidar de quem cuida e é voltada para colaboradores do Hospital Cassems de Campo Grande. Entre as ações do evento está a “Cuide-se para Cuidar”, a entrega de Escala HAD (Avaliação do Nível de Ansiedade e Depressão) e Distribuição do Termômetro do Humor.

