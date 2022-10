Conmebol revela indicados a melhor jogador da Libertadores

A Conmebol divulgou a lista de jogadores que estão concorrendo ao anel que coroará o ‘Best Of The Tournament 2022’ (Melhor da temporada 2022) da Copa Libertadores, que chega a sua quarta edição.

Os cinco atletas disputam o prêmio são: Vítor Roque e David Terans, do Athletico-PR, e Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo. A grande surpresa deste ano foi a ausência de Gabigol entre os indicados.

O anúncio do vencedor acontecerá no próximo dia 29 de outubro, com cerimônia de entrega no campo ao término da grande final entre os clubes brasileiros, em Guayaquil, no Equador.

A votação para decidir quem vai ganhar o anel cravejado de diamantes é popular. Os torcedores podem participar através da plataforma www.fanbridgestone.com.

No primeiro ano da ação, em 2019, Bruno Henrique levou prêmio. Em 2020, Marinho foi o destaque e faturou a joia. Já na edição 2021, Gabigol foi eleito o melhor jogador e recebeu o anel.

Com informações da Folhapress