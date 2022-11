Cassems apresenta novo serviço odontológico nesta sexta-feira

Durante ação, realizada no pátio da governadoria no Parque dos Poderes, beneficiários poderão conhecer e esclarecer dúvidas sobre o “Cassems Odonto”

Na sexta-feira (11), servidores públicos estaduais que atuam no Parque dos Poderes poderão obter informações e esclarecer dúvidas sobre o ‘Cassems Odonto’ – novo serviço de odontologia da Caixa dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) oferecido aos beneficiários. A ação será realizada no pátio da governadoria, no Parque dos Poderes, das 7h30 às 12h e das 14h às 17h30.

Segundo a diretora de Assistência Odontológica da Cassems Denise Garcia Sakae, a iniciativa além de ter o objetivo de apresentar a nova linha de cuidado conscientiza sobre a importância da promoção da saúde bucal e prevenção.

“É uma oportunidade para os nossos beneficiários conhecerem o novo serviço e esclarecer dúvidas. Haverá entrega de kits e de um folheto informativo sobre o Cassems Odonto”, ressalta Denise.

Pensando em prevenção, os servidores públicos estaduais poderão ainda realizar o agendamento para a 11ª Campanha Antigripe da Cassems. Vale ressaltar que assim como ocorreu em anos anteriores, apenas o titular do plano pode realizar o agendamento para garantir a sua dose e a do seu grupo familiar.

Para a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a iniciativa é uma lembrança da importância de manter a carteira de vacinação em dia. “A gripe pode evoluir para quadros mais graves, todos os anos, em razão da sazonalidade da entrada do vírus. Por isso, é sempre importante ampliar a divulgação e incentivar a vacinação. A vacina é uma forma de cuidado”, salienta Budib.

A vacina que será aplicada nessa campanha 2023 de imunização contra a gripe influenza é a quadrivalente, que aumenta as chances de proteção pois atua contra quatro tipos de cepas que circularam durante o ano (H3N2, H1N1) e duas cepas da Influenza B.

Com informações da assessoria