Tribunal de Contas de MS promove seminário sobre nova Lei de Licitações

Com objetivo em atualizar os servidores do órgão que atuam na área de compras governamentais, o TCE/MS (Tribunal de Contas do Estado), oferece o Seminário Técnico de Controle e Contratações Públicas que aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), em Campo Grande.

Entre os palestrantes estão renomados e qualificados técnicos e auditores de controle externo que fazem parte do quadro de servidores da Corte de Contas do MS.

A Nova Lei de Licitações. A lei nº 14.133/21 irá substituir a legislação atual até meados de 2023. A lei nº 8.666 foi utilizada pela Administração Pública nos últimos 28 anos.

Com isso, a mudança de legislação deve ser significativa para os servidores. O seminário acontece em forma presencial e entre os assuntos abordados, pesquisas de preço, contratação direta, gestão e fiscalização dos contratos na lei nova e outros temas da legislação são expostos e ponderados.