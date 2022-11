“Pantera Negra” domina as salas de cinemas, que têm 7 estreias

O futuro de “Pantera Negra” ficou incerto com a morte de seu protagonista, o ator Chadwick Boseman, há dois anos. Na continuação do filme, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 10, o protagonismo foi passado às mulheres da história.

A morte do ator foi adaptada na trama de “Wakanda para Sempre”. Nela, a população de Wakanda enterra seu super-herói e entra em luto. Enquanto sofrem a perda de T’Chalia, sua mãe, Ramonda, a irmã Shuri e a general Okoye tomam a frente no comando do país. Ao mesmo tempo, elas precisam lidar com um novo vilão, que surge direto do fundo do mar.

O blockbuster da Marvel é a principal estreia da semana e domina as salas de cinema paulistanas, que contam com outros seis lançamentos.

Entre os destaques, estão “Armageddon Time”, filme sobre a amizade de um garoto branco e um negro com Anne Hathaway e Anthony Hopkins no elenco. O longa foi um dos mais disputados na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo deste ano, encerrada no início do mês.

Outras produções elogiadas que estiveram do festival são “Paloma”, sobre uma mulher trans que sonha em casar na igreja, e “A Mãe”, em que uma mãe solo da periferia de São Paulo procura o filho desaparecido.

Armageddon Time

Estrelado por Anne Hathaway e Anthony Hopkins, o filme é inspirado na infância do cineasta James Gray e fala sobre desigualdade, racismo e amadurecimento a partir da amizade entre dois garotos, um branco e um negro, na Nova York dos anos 1980.

Arthur Moreira Lima – Um Piano para Todos

O documentário narra a trajetória do pianista carioca que dá título à produção. Referência em piano, Arthur Moreira Lima consolidou uma carreira internacional e tentou democratizar o acesso à música erudita no Brasil, percorrendo o interior do país para fazer concertos em praças.

Julie luta para criar sozinha os dois filhos e manter o emprego em um hotel de luxo em Paris. Quando ela consegue uma entrevista para um cargo que esperava há muito tempo, uma greve geral eclode, paralisando o transporte.

Eu, um Outro

O documentário acompanha a vida de três homens trans no Brasil, país que mais mata pessoas transgênero no mundo. Eles são Luca, que está em busca de um antigo amor, Thales, que quer mudar de nome, e Raul, que deseja ser um homem melhor.

A Mãe

Premiado no Festival de Gramado, mostra uma mãe solo que vive na periferia de São Paulo. Um dia, ela volta para casa e não encontra seu filho adolescente. A mãe, então, tenta descobrir a verdade por trás do sumiço do jovem, que pode ter sido assassinado por policiais.

Paloma

A protagonista é uma mulher trans que sonha em se casar na igreja. Seu pedido é recusado pelo padre local, mas isso não a impede de tentar realizá-lo -mesmo com preconceitos e violência, nada abala sua fé. O longa levou o prêmio de melhor filme do último Festival do Rio.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Ramonda, a mãe de T’Chalia, o Pantera Negra assume o comando de Wakanda após a morte do super-herói. Ao lado da filha e da general Okoye, ela precisa proteger o país das potências mundiais que se interessam pelo vibranium, um metal precioso que existe naquele território. Enquanto a população tenta superar a dor de perder o super-herói, um novo vilão surge do mar.

Com informações da Folhapress, por NATHALIA DURVAL