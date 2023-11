Seleção para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS

Na próxima segunda-feira, 13 de novembro, das 8h às 16 horas, empresas de terceirização associadas ao Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Mato Grosso do Sul – SEAC-MS, em parceria com a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), realizam a Ação de Empregabilidade, voltada a Pessoas Com Deficiência (PcDs) e reabilitados do INSS. Neste ano, a ação será na Funsat, na Rua 14 de julho nº 992, Vila Glória.

Ao todo são ofertadas 134 vagas por nove empresas associadas ao SEAC, desde nível de operação, serviços gerais a cargo administrativo. Também é o momento para que pessoas de áreas que não estejam com vagas abertas deixem seus currículos e, desta forma, haja um banco de dados para quando surgirem novas oportunidades.

“O evento aproxima e integra sociedade, pessoas com deficiência e empresas contratantes, exaltando a potencialidade e a autonomia funcional desses trabalhadores em um processo de inclusão transformador no mercado de trabalho”, avalia Daniel Amado Felício, presidente do SEAC-MS.

Leonardo Chaves da Silva, de 20 anos, foi contratado na ação de 2022 e desde então muita coisa mudou. “Foi uma ótima oportunidade de ser contratado, trabalhar e crescer dentro de uma empresa. Minha trajetória foi começando como auxiliar de serviços gerais e meses depois, subi de cargo. Hoje, estou como auxiliar administrativo ll”, comemora.

Capacitação – Nesta quinta-feira (09/11) os RHs das empresas participantes passarão por uma capacitação do Instituto Profac, de forma a garantir captação assertiva no processo seletivo, abordando desde o acolhimento até a integração à equipe. O tema do treinamento será “Capacitismo, Vieses Inconscientes e Ações Afirmativas”.

Desde o início e pelos primeiros 90 dias após a integração do trabalhador, todo o processo terá o acompanhamento do Instituto Profac. A metodologia “Emprego Apoiado” compreende a seleção, em que é avaliada a compatibilidade entre o perfil do candidato, sua pretensão de cargo e a vaga ofertada; entrevista e, após a admissão, o acompanhamento junto das empresas. O foco, para além da inclusão, é a permanência na vaga.

Serviço – A Ação de Empregabilidade para Pessoas Com Deficiência será dia 13 de novembro, das 08 às 16 horas, na Funsat, na Rua 14 de julho nº 992, Vila Glória.

