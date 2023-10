Candidato Abdalla diz que legislação é específica em relação a mandatos

O candidato à presidência do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), o engenheiro Marcelo Abdalla visitou o jornal O Estado para divulgar suas propostas e falar sobre a elegibilidade comprometida de seus concorrentes, conforme divulgado, nos últimos dias.

Em relação à ação pública movida pelo MPF (Ministério Público Federal), que interfere no cumprimento de um terceiro mandato dentro do sistema do Crea-MS, Abdalla afirma que é uma situação complexa. “A legislação é específica, mas isso está sendo discutido em nível judiciário, o que pode resultar em reviravolta, alguma novidade ou atrasar o processo.”

“Há um equívoco muito grande na interpretação dos fatos, mas o que está escrito é o que vale: Atribuição e função ou cargo e função é a mesma coisa. Quero acreditar que a Justiça trará luz aos fatos. O mais justo é esperar o julgamento, interromper o processo e abrir outro prazo para que novas pessoas tenham a oportunidade de participar do processo”, diz o engenheiro

Abdalla avalia que o Crea- -MS está ultrapassado em relação ao de outros Estados da Federação. Conforme o candidato, o conselho de Mato Grosso do Sul está, pelo menos, 15 anos atrás dos demais. “Não vejo progressão de mudar isso de maneira rápida, está muito lento, pois essa é minha insatisfação, não adianta exigir de quem não consegue entregar”, conclui o pensamento.

Principais propostas

Entre as principais propostas do candidato está o cashback de vantagens, que visa ajudar a construir um relacionamento de mão dupla junto ao profissional classista, no qual ele poderá realizar o cadastro no Clube de Vantagens e aproveitar os descontos que os parceiros oferecem. “Dessa forma, eu fortaleço a minha relação comercial com o fornecedor e a relação institucional do Crea, além de fazer o acolhimento do profissional”, explica.

Abdalla cita também a importância de criar o plano de assistência médica hospitalar. O programa tem como objetivo disponibilizar ao classista a oportunidade de participar de planos de assistência médico- -hospitalar e odontológico por meio de convênio e de co- -participação. Além disso, visa permitir que associados tenham acesso ao atendimento em especialidades médicas ou em exames laboratoriais e até mesmo em prestação de serviços póstumos e assistência funerária.

A proposta de criar o HUB de negócios tem a premissa de, por meio do trabalho colaborativo, buscar atender às necessidades dos clientes e garantir a sustentabilidade da organização, integrando a força jovem de trabalho recém- -formada. “A conexão tem que existir, para dar oportunidade para que todos possam ser absorvidos no mercado. O Crea- -MS tem que ter a agilidade de ser o catalisador das situações, para dar oportunidade de acolhimento a todos – a empresa, ao Estado, e aos profissionais”, comenta Marcelo.

Sobre a criação do Crea Coworking, Abdalla explica que o profissional não tem aonde desenvolver sua atividade em um local específico. Para resolver isso, o Crea Coworking criaria um espaço reservado para que o profissional possa atender seu cliente, uma sala para reunião, seu ambiente de colaboração profissional. Saiba mais em: www.marceloabdalla.com.br.

