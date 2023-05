Casa Satine promove ação de conscientização e inclusão no Dia Internacional contra a Homofobia

Em comemoração ao Dia Mundial Contra a Homofobia, a Casa Satine realizará nesta quarta-feira (17), às 14h, a oitava edição do Sarau da Diversidade com representantes da comunidade LGBTQIAP+, apresentações de artistas às 18h e uma feira de economia criativa até as 23h. Com a entrada gratuita, o evento irá acontecer no Ponto Bar, localizado na avenida Temístocles, na Esplanada Ferroviária.

Os Saraus da Casa Satine já fazem parte do calendário de eventos de Campo Grande, como estratégia de ocupação de locais públicos pela comunidade, praças como a dos Imigrantes e a Cuiabá já foram palco de shows de artistas LGBTQIA+ de todas as vertentes, desde artes cênicas, dança, arte drag, música, entre outros.

Durante o evento, os artistas DJ Leo Subtil, Gio Resquim, Silveira, Mizuko, Levi, Depieri, Manuzera, Exotic Alec, Keila Sultana, Paty Bogalho, Ana Laura Bello, Hera, Thysmmy Kissmy, Bia Blanc, Hels, BamboleStar, River, Kiara Kido e Beca e Gaia Arte subirão ao palco com apresentações, música, dança e muita militância. Para o coordenador artístico do Sarau, Deko Giordan, o público vai poder conferir uma diversidade de atrações, “nosso sarau está vivo, colorido e cheio de talentos, todos os artistas são voluntários e vão levar o melhor em suas apresentações”.

Além das atrações de gastronomia e economia criativa, a Casa Satine também fará arrecadação de alimentos para montagem de cestas básicas para pessoas LGBTQIAP+ em situação de vulnerabilidade. Nos últimos 3 anos foram distribuídas mais de 4 mil cestas.

Casa Satine

A República de Acolhimento e Espaço Cultural LGBTQI+ MS – CASA SATINE – tem por finalidade oferecer acolhimento institucional a população LGBTQI+ com direitos violados e vínculo sócio familiar rompido, promovendo o desenvolvimento social, cultural e educacional da comunidade LGBTqi+ de maneira interna (acolhidos) e externa (população LGBTQI+, em geral), que tem desenvolvido ações focadas nesses objetivos.

Desde 2017, quando foi fundada, a Casa realizou diversas ações em prol da população LGBTQIA+ de Campo Grande com atendimentos nas áreas de psicologia, nutrição, clínica geral, dentre outras. Hoje a casa Satine conta com mais de 50 voluntários ativos nas mais diversas vertentes.

Serviço

Sarau da Diversidade – Casa Satine

Onde: Ponto Bar – Rua Dr. Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária

Quando: 17 de maio

Horário: 14h

Entrada Gratuita

