Atraída pelo poder do agronegócio, Martinelli Auditores chega à Capital

Com 50 anos no mercado nacional, a Martinelli Auditores chegou a Campo Grande há quatro meses e já vem conquistando o mercado, na região. Motivado pela força das atividades do agronegócio, em Mato Grosso do Sul, o sócio-diretor Alfredo Hirata afirma que o potencial do Estado para o ramo é muito promissor. “No setor tributário, a consultoria e auditoria são ferramentas fundamentais, para o bom andamento dos negócios”.

“Já temos filiais em Mato Grosso e Goiás, no Centro-Oeste. Recentemente, estabelecemos mais um escritório na região, desta vez, na Capital sul-mato-grossense. Desde janeiro de 2023 já caminhamos vislumbrando excelentes oportunidades de parcerias com inúmeras empresas. Tem sido gratificante poder visitar empresários e conhecer um pouco mais do lugar”, disse Hirata, em entrevista ao jornal O Estado.

O sócio-diretor ressaltou que a atividade em Campo Grande tem sido, de certa forma, nostálgica para o grupo, já que em muito se assemelha às origens da pequena empresa de auditoria e assessoria, fundada nos anos 70, em Joinville, Santa Catarina.

“Muitos aqui, no Estado, possuem empresas que nasceram pequenas no seio familiar e evoluíram para grandes potências, assim como em Joinville, onde muitos deram início a seus negócios advindos da prosperidade do campo”, relatou um dos diretores da Martinelli Auditores.

Sobre a área de atuação da empresa, Hirata explica que o serviço de auditoria se faz necessário, principalmente em negócios que possuam faturamento a partir de R$ 300 milhões. Contudo, ele ressalta que a realização das auditorias vai além de obrigações, se tornando mais um fator que contribui para abertura de portas, no mundo coorporativo.

Por exemplo, se um empresário quer obter uma linha de crédito junto a uma instituição bancária e apresenta seu balancete sem ter passado pelo processo de auditoria, ele cai no ranking de benefícios, uma vez que não há nenhuma empresa que ateste a veracidade organizacional e financeira apresentada.

Trajetória

Atualmente, atendendo uma carta de clientes de peso, somam mais de 1 mil usuários dos serviços e mais de 300 colaboradores. A matriz está localizada em Joinvile (SC), contando com escritórios em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Criciúma (SC), Maringá (PR), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Recife (PE) e Campo Grande (MS), sendo ao total, 25 unidades, em 12 Estados.

A Martinelli Auditores ocupa posição de destaque entre as maiores empresas de auditoria do Brasil, tendo iniciados suas atividades como empresa de auditoria em 1973. Além disso, desempenha atividades de consultoria para empresas de diversos portes.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

