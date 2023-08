Hospital Regional retoma exames de cateterismo em MS

Meses após serem suspensos, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) retomou ontem (16), os exames de cateterismo cardíaco. A retomada dos atendimentos foi possível após a instalação do novo Angiógrafo, aparelho de hemodinâmica adquirido por meio de emenda parlamentar. Ao todo, foram investidos R$ 2.870.000,00 na compra do equipamento.

Com a retomada dos exames, a equipe do setor de imagem do hospital recebeu um treinamento especializados. Sete pacientes realizaram o procedimento de cateterismo e, para esta quarta-feira (17), mais onze exames estão agendados, quatro de cateterismo e sete de arteriografia cerebral.

Médico cardiologista, Augusto Daige da Silva explica que o aparelho é fundamental para diversos tipos de procedimentos, como cardiologia, neurologia e radiologia intervencionista.

“A demanda de pacientes com infarto, angina, AVC, paciente com alteração de vias biliares, que precisa fazer biopsia hepática, biópsia de pâncreas, o aparelho veio para complementar e ajudar a realizar esses procedimentos. Ele é fundamental para o diagnóstico e tratamento das patologias citadas anteriormente”, disse.

Diretora presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha, explica que o hospital seguirá a demanda de pacientes internados e regulados pelo município.

“Ficamos um período sem realizar os procedimentos no hospital e agora vamos retomar até que todos sejam atendidos. É importante destacar que somos um hospital que atende pacientes devidamente regulados”, afirmou.

