Carros e manifestantes fecham a Avenida Duque de Caxias durante o feriado

Polícia Militar e o Detran reforçam a segurança no local

Centenas de pessoas resolveram ir até a avenida Duque de Caxias, na tarde desta quarta-feira (2), Dia de Finados, para protestar contra o último resultado presidencial brasileiro. Vários carros e pessoas vestidas com referência à bandeira do Brasil interditaram o trânsito da região do bairro Vila Alba, em Campo Grande.

O tráfego de carros na manifestação chega a ter extensão de 2 quilômetros e está bem lento. Portanto, quem pensa em passar pela região, procure por rotas alternativas. A interdição acontece na Avenida Duque de Caxias, da Rua dos Andradas até a Rua General Nepomuceno Costa.

Com veículos em cima de canteiros e a população invadindo até o gramado da CMO (Comando Militar do Oeste), pessoas gritavam palavras de ordem e progresso e pediam contagem pública dos votos, principalmente.

A Polícia Militar está no local garantindo a segurança e assegurando que nenhum ato de violência aconteça. Além disso, o Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está no local sinalizando o trânsito e coordenando motoristas.

Não existe previsão para o fim das manifestações, visto que são pacíficas. A população que se deslocou para manifestar hoje levou cadeiras para aproveitar o restante do feriado desta quarta-feira (2). Eles também estão bem equipados com alimentos, fardos de água, refrigerante, pão e fazem até churrasco no local.

Eles estão no local desde a segunda-feira (31), e alegam que irão permanecer por tempo indeterminado. No local, os manifestantes alugaram tendas, banheiros químicos, trio elétrico com som, gerador de energia, e até um guindaste para hastear a bandeira do Brasil.

Rodovias

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a grande maioria das interdições em rodovias estaduais já foram liberadas, apenas o km 145 da BR-158, em Aparecida do Taboado, e no km 95 e 92, em Paranaíba, seguem interditadas.

Com informações do repórter Marcos Maluf