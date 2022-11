Mesmo após pronunciamento de presidente, bolsonaristas continuam na frente do CMO

Em Campo Grande, bolsonaristas indignados com o resultado das eleições, que deu a vitória para presidente a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tirando a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), no domingo (30), continuam a manifestar em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), mesmo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), ontem (1). Eles indicam que irão participar hoje de manifesto no mesmo local.

Eles estão no local desde a segunda-feira (31), e alegam que irão permanecer por tempo indeterminado. No local, os manifestantes alugaram tendas, banheiros químicos, trio elétrico com som, gerador de energia, e até um guindaste para hastear a bandeira do Brasil. Eles também estão bem equipados com alimentos, fardos de água, refrigerante, pão e fazem até churrasco no local.

Um deles, que preferiu não se identificar ao Jornal O Estado informou que todos os produtos são doações, e que a estrutura está sendo financiada por “patriotas como empresários, produtores e voluntários”.

No local, ninguém quer indicar um líder, e quando a imprensa chega a resposta é a mesma: “não temos liderança, aqui é o povo”.

Os participantes do manifesto querem intervenção militar [golpe militar] e dizem que houve fraude nas urnas. Entre políticos do Estado, estiveram no local dando apoio aos manifestantes, o deputado estadual

João Henrique Catan (PL) e o empresário que foi candidato a vice-governador, Beto Figueiró (PRTB).

O diretor de empresas, Anderson Oliveira, 45 anos, disse que todos assistiram ao pronunciamento de Bolsonaro, e entenderam que devem continuar. “Entendemos que devemos continuar e que não teremos

prazo para sair daqui. E que não é aceitar um resultado de um cara condenado que assuma o poder. Esperamos que os Poderes deem solução e resposta para o povo brasileiro.”

Oliveira disse ainda que o grupo recebeu orientação da PM. “A PM esteve aqui e orientou para não obstruir a

pista totalmente para que o fluxo continue. E estamos fazendo movimentação pacífica. E aqui o pessoal está fazendo somente manifestação normal e o fluxo de carro segue normal.

Nota à imprensa

A Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) emitiu nota oficial indicando como será a ação das forças estaduais de segurança. “O Governo de Mato Grosso do Sul através da Sejusp adotará as medidas necessárias para o cumprimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF), para desobstrução das

vias estaduais que estejam ilicitamente com seu trânsito interrompido, obedecendo todos os protocolos operacionais exigidos, sobretudo o esgotamento da negociação para a saída voluntária dos manifestantes. Nesta primeira fase da operação a Polícia Militar atuará para o cumprimento da decisão nas vias estaduais,

e após poderá apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais. A SEJUSP disponibilizará à PRF apoio se necessário também do Corpo de Bombeiros para auxiliar nas ações onde for preciso sua atuação.” (Rayani Santa Cruz).

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal o Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.