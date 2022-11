Meteorologia alerta frio que pode chegar abaixo de 5ºC até sexta-feira em MS

Até às 23h59 de sexta-feira (4), Mato Grosso do Sul está em alerta de baixas temperaturas, podendo cair abaixo de 5º C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística). O alerta foi disparado também pela Defesa Civil do Estado, por SMS.

A população deve redobrar a atenção com idosos e crianças. Animais de estimação também devem ser abrigados. Destaque para a hidratação neste período. Mesmo em baixas temperaturas é preciso tomar água. O alerta começou desde o dia 1º de novembro.

Em caso de emergência é preciso entrar em contato pelo telefone 199. Em caso de encontrar pessoas em situação de rua em Campo Grande, informe a assistência social por meio do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) que atende 24h por dia pelo telefone (67) 99660 6539 e 99660 1469.

Frio histórico

O impacto desta intensa massa de ar frio está sendo sentido em todas as Regiões do Brasil. Este início de novembro gelado é uma situação inédita e histórica na América do Sul! O frio está batendo recorde de algumas décadas no Brasil. O serviço nacional de meteorologia da Argentina também já registrou vários recordes de baixas temperaturas para novembro.

Campo Grande e a menor temperatura em novembro de 1965

Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima em 1/11/2022 foi de 9,8° C, sendo o menor valor para um dia de novembro desde 1965. A medição foi também do Instituto Nacional de Meteorologia. Acesse também: Cinco equipes brigam por duas vagas na elite do futebol sul-mato-grossense