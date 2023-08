Carreta da Justiça leva atendimento para população de Japorã

Ontem e hoje, 22 de agosto, o município de Japorã recebeu a Carreta da Justiça, que levou a prestação jurisdicional de qualidade para mais perto do cidadão daquela localidade. Nesta edição, o juiz José Henrique Kaster Franco coordenou os trabalhos.

Assim, nos dois dias de trabalho, 234 pessoas circularam pela unidade móvel, cujo serviço mais procurado, a exemplo de outras cidades, foi o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, totalizando 55 atendimentos.

Houve ainda dois divórcios, além de 57 novas ações abertas. A Defensoria Pública atendeu 32 pessoas e a equipe da Carreta realizou agendamentos, atendimentos, consultas, informações e orientações gerais para 120 cidadãos.

Os próximos municípios a receber a Carreta da Justiça serão, segundo o calendário de atendimentos, Novo Horizonte do Sul (23 e 24/10) e Taquarussu (26 e 27/10). A seguir, a Carreta da Justiça vai para Culturama (16 e 17/11), Jateí (20 e 21/11), Vicentina (23 e 24/11), Laguna Carapã (27 e 28/11), Douradina (30/11 e 01/12), Aral Moreira (11 e 12/12) e Antônio João (14 e 15/12).

Saiba mais – A iniciativa da unidade móvel da justiça visa integrar 100% dos municípios sul-mato-grossenses aos serviços do judiciário, levando mais qualidade e conforto ao jurisdicionado, que não precisa deslocar-se até outro município em busca de soluções para suas demandas.

A unidade móvel que viaja pelo Estado tem a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, espaço para advogado, além de copa, banheiros e varanda na frente para recepção de pessoas.

