Quinta-feira será de sol e calor em MS, mas fim de semana terá mudança no tempo

A quinta-feira (24) será mais um dia quente em Mato Grosso do Sul, com sol forte e máximas que podem ultrapassar os 35°C, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Campo Grande terá mínima de 24°C e máxima de 35°C. Em Dourados, 20°C pela manhã e 37ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 21°C inicialmente e sobem até os 37ºC. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 21°C e máxima de 36°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 25°C e 35°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 24°C e máxima de 37°C; Aquidauana terá variação entre 24°C e 38°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 26°C e atinge os 39°C. No norte, Coxim terá 24°C cedo e alcançará os 37°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 22°C pela manhã e 36°C de tarde.

Segundo a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, a atuação do El Niño favorece as altas temperaturas. “Nos próximos dias seguem a probabilidade de ocorrências de novos recordes e para o Sul do Estado as temperaturas devem variar entre 36°C e 37°C”.

Além disso, a umidade relativa do ar deve ser bem baixa, de 10% a 30%, com destaque nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Norte do Estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Virada no tempo

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as altas temperaturas ocorrem devido à atuação de uma intensa massa de ar quente e seco, com máximas podendo chegar aos 40°C. O recorde de calor do ano foi de 38,7°C no município de Pedro Gomes, no dia 10 de agosto deste ano.

Entretanto, no fim de semana, devido à aproximação de uma nova frente fria, haverá queda acentuada nas temperaturas, com possibilidade de chuva em MS, principalmente nas regiões centro-leste.

Porém, o grande destaque, após a passagem desta frente fria, será a queda nas temperaturas, que podem atingir temperaturas mínimas entre 8-10°C, principalmente no sul do estado. Em Campo Grande, a mínima prevista entre domingo (27) e segunda (28) oscila por volta dos 13-15°C e máximas de até 23/24°C.