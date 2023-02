Carnaval terá vacinação itinerante em três unidades

Quem quiser aproveitar os dias de folia para atualizar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 irá contar com um plantão intenso. Além das três unidades que já realizam a aplicação das doses nos sábados e feriados, durante os quatro dias haverá uma equipe volante no shopping Norte Sul Plaza.

A vacinação estará disponível para todos os públicos elegíveis a parir dos seis meses de idade, com a aplicação da aplicação da vacina bivalente para idosos com 75 anos ou mais a partir deste sábado (18). As unidades funcionarão das 7h30 às 17h, sem intervalo para o almoço, facilitando o acesso de quem não consegue se deslocar até estes locais durante a semana.

No domingo (19), o único ponto de imunização será o do shopping, que funcionará das 12h às 19h. Segunda-feira as unidades de plantão reabrem com o mesmo horário de funcionamento, seguindo assim até quarta-feira, quando os atendimentos retornam em todas as unidades de saúde a partir das 13h.

“Nos quatro pontos de vacinação que funcionarão durante o Carnaval haverá doses disponíveis para todas as idades, que serão aplicadas de acordo com os públicos elegíveis”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Quem pode se vacinar?

De acordo com os calendários vigentes atualmente, podem se vacinar toda a população a partir de 3 anos de idade e as crianças entre 6 meses e menores de um ano. Para o público entre 1 e 2 anos de idade é necessário apresentar um laudo comprovando comorbidade.

A dose bivalente, que protege contra o vírus original e suas variantes, passará a ser aplicada na população que tenha 75 anos ou mais, que esteja com o esquema vacinal completo e tenha tomado a primeira dose há pelo menos quatro meses. “Essa vacina é aplicada apenas como um reforço”, completa a superintendente.

Também são aplicadas doses extras na população com 12 anos ou mais que tenha concluído o esquema primário há pelo menos quatro meses, e em quem tenha 18 anos ou mais e recebeu o primeiro reforço com intervalo igual.

Onde se vacinar?

As unidades de saúde farão plantão de imunização no sábado (18) e entre os dias 20 e 22 de fevereiro, já a equipe itinerante que estará no Shopping Norte Sul Plaza, aplicará as doses de sábado até terça-feira.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: MS registra sete óbitos de Covid19 em sete dias