MS registra sete óbitos de Covid19 em sete dias

O Governo do Estado divulgou hoje (31), sete mortes e 966 casos de Covid19 registrados nos últimos sete dias, sendo três registros da Capital, dois em Jardim, um em Fátima do Sul e um em Ponta Porã.

O levantamento também mostra que 20 pessoas estão internadas devido a doença. Todas as vítimas tinham mais de 60 anos e apresentavam comorbidades, entre elas diabetes, hipertensão, assim como doenças cardiovasculares e respiratórias.

Já em relação aos novos casos, Campo Grande lidera a lista com 507 ocorrências, seguido por Fátima do Sul (46), Ivinhema (46), Ponta Porã (40), Aparecida do Taboado (38), Porto Murtinho (37), Dourados (30), Chapadão do Sul (25), Costa Rica (21) e Sete Quedas (16). Ao todo 51 cidades tiveram casos registrados.

Neste momento 20 pessoas estão internadas devido a doença, sendo 11 em leitos clínicos e 9 que precisam de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Cerca de 1.324 pessoas estão em isolamento domiciliar no Estado. (Confira o boletim completo)

