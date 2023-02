Carnaval 2023 modifica a rotina dos campo-grandenses

Para quem optou por aproveitar os dias de festividades em Campo Grande é preciso atenção, já que por conta da folia, alguns serviços sofreram modificações em seus horários de funcionamento. Um deles é o transporte coletivo, que funcionará em horários especiais e terá reforço com mais dois veículos extras para atender demandas, caso seja necessário.

Segundo informações da prefeitura de Campo Grande, a partir de segunda-feira (20), as linhas de ônibus funcionarão em horários especiais. A linha 244 (Especial Oi), 322 (Parque industrial / Terminal Bandeirantes), 418 (Núcleo Industrial / Terminal Aero Rancho), 419 (Parque Industrial / Terminal Júlio de Castilho), 422 (Parque Industrial / Terminal Guaicurus / Terminal Morenão), 424 (Parque Industrial / Terminal Nova Bahia), funcionarão com plano funcional especial para atender as indústrias.

As linhas que ainda não possuem plano “Especial”, deverão operar com plano funcional de segunda a sexta-feira. Na terça-feira (21), todas as linhas operarão com plano funcional de sábado, já as linhas que não operam aos sábados, terão que operar com plano funcional de segunda a sexta-feira. Já na quarta-feira (22), todas as linhas terão horários adicionais das 04h30 às 09h59, exceto 072, 075, 118, 515 e 522 que funcionarão com plano funcional de segunda a sexta.

Nos dias 21 e 22 também terá uma linha especial que sairá da Praça Ary Coelho até a Praça do Papa, o primeiro sairá às 18h do Peg Fácil da 13 de Maio, segue pela 13 de Maio, Rua 7 de Setembro, depois Rua Rui Barbosa, em seguida Rua Maracaju, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Rua Marechal Rondon, Avenida Júlio de Castilho, Avenida Presidente Vargas e Rua Zákia Nahas Siufi. E a volta da Praça do Papa é pela Zákia Nahas Siufi, depois Avenida dos Crisântemos, Avenida Júlio de Castilho, Rua Marechal Rondon, Rua 13 de Maio e Peg Fácil da 13 de Maio. Todos os horários do transporte coletivo podem ser acessados no site: www.consorcioguaicurus.com.br/servico/consultar-horarios.

O Carnaval em Mato Grosso do Sul será marcado pelo avanço de frente fria, chuvas e temperaturas mais amenas. A previsão indica o avanço de uma frente fria sobre o Estado, com chuvas intensas que podem atingir acumulados superiores a 50 mm/24 horas. Além da previsão dos altos acumulados de chuva, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Para as regiões centro-sul, norte e oeste do Estado, a previsão é de tempo instável, com chuvas moderadas, porém, localmente, pode ter chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) classificou ontem (17), a 72 cidades do Estado sob alerta de risco potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Outro ponto com modificações será a segurança, para garantir que os dias de festa terminem sem intercorrências, equipes de todas as delegacias pertencentes aos Departamentos de Polícia da Capital, do Interior e Especializadas estarão de prontidão para garantir a segurança dos foliões.

Além dos blocos e das vias de maior movimentação, as equipes também vão intensificar a vistoria em clubes e locais de festejos (bailes) carnavalescos, especialmente quanto à documentação (alvarás) e as necessárias vistorias do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que atestam o cumprimento dos itens de segurança do local. Os plantões das DEPAC’s, Casa da Mulher Brasileira e 4ª Delegacia de Polícia da Capital também terão seu efetivo reforçado neste período.

Equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) também atuarão no controle e fiscalização com efetivo total de 450 GCMS em escalas alternadas e, em conjunto com a Polícia Militar na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa, onde as Escolas de Samba irão se apresentar. Também será reforçada a segurança nos parques, praças, orlas e em locais de grande concentração de pessoas devido ao ferido extenso.

De acordo com Dárcio Pereira Dias, gerente de Prevenção à Fraudes do Sicoob, esse período é bastante propício aos golpistas, já que as pessoas costumam reduzir a atenção durante os dias de folia. Segundo o especialista, para quem utiliza os cartões de crédito/débito, os golpistas podem se aproveitar da pressa do cliente na hora da compra para coletar os dados do cartão, observar a digitação das senhas e devolver um plástico falso. “É importante sempre verificar se o cartão devolvido é realmente o seu, por meio do nome impresso. Além de ficar atento na devolução, confira se houve alguma cobrança pelo app da sua instituição financeira”, comenta.

Outro ponto citado pelo gerente é o famoso Golpe da maquininha, por isso recomenda sempre desconfiar de maquininhas que estejam com o visor danificado ou, também, se o vendedor não lhe apresentar o valor na tela. No caso de cartões que pagam por aproximação, outra orientação é protegê-los deixando o limite baixo.

Além disso, outro caso que sempre ganha notoriedade neste perído do ano são os furtos de celulares em meio a multidões. “Lembre-se de garantir que, mesmo que peguem o seu celular, não consigam acessar sua conta. Você pode se proteger ativando configurações de segurança, como o duplo fator de autenticação, bloqueio de aplicativos por biometria e senhas, entre outros”, frisou Dárcia que indicou que é necessário garantir a segurança do celular com o bloqueio de tela inicial, biometria facial/digital e o bloqueio automático de tela.

O Ministério da Saúde lançou ontem (17) a Campanha “Voltou o carnaval e com camisinha a alegria é geral”, que visa a Prevenção às IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Segundo a pasta, o alerta vale para qualquer tipo de IST, não apenas o HIV, e inclui, por exemplo, o HPV, a herpes genital e a sífilis. A proposta é reforçar a importância do uso do preservativo, sobretudo entre o público de 15 a 34 anos.

Em Mato Grosso do Sul, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza a Campanha ‘Desenrola, Veste e se joga no Bloquinho’ de prevenção às ISTs para o Carnaval. Para atender as demandas e reforçar a prevenção dos foliões no período de prévias carnavalescas e durante a festividade de Carnaval foram enviados pela SES/MS aos 79 municípios, no período de janeiro até o dia 13 de fevereiro de 2023, 424.800 preservativos externos de 52 mm e 38.880 de 49 mm. Em relação aos preservativos internos foram enviados 10.000 unidades e fornecidos 200 kits de Autotestes aos municípios do interior do Estado. E mais 26 mil unidades de Gel Lubrificante.

Mesmo não sendo um feriado nacional, os dias de folia são tidos como ponto facultativo em muitos segmentos. Conforme já noticiado pelo O Estado, os órgãos do governo do Estado e da prefeitura municipal, decretaram que não funcionarão entre de 20 a 22 de fevereiro. Na quarta-feira de cinzas os serviços devem ser retomados após às 13 horas, não haverá atendimento nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, incluindo as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Por outro lado, os serviços nas unidades de urgência e emergência serão mantidos, com plantão de vacinação na USF Moreninha, UBS 26 de Agosto e UBS Dona Neta. A Semed (Secretaria Municipal de Educação), informou também que durante o recesso de Carnaval não haverá aula na Reme (Rede Municipal de Ensino) nos dias 20, 21 e 22 de janeiro. Na quinta-feira (23), haverá aula normalmente. No órgão central, o retorno do recesso será na quarta-feira (22), às 13 h, conforme Decreto 15.488, do dia 8 de fevereiro de 2023.

Além disso, para quem quer aproveitar o período para colocar em dia a imunização. Neste sábado (18) e domingo (19), haverá plantão de vacinação itinerante nos shoppings Campo Grande e Norte Sul Plaza, já na segunda (20) e terça-feira (21), haverá atendimento apenas nos postos de plantão. As demais unidades de saúde, voltam a funcionar na quarta-feira (22).

De acordo com a CDL (Câmara de Diligentes Logistas), o comércio poderá funcionar na segunda-feira (20), terça-feira (21) e quarta-feira (22). Assim como a AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), que esclareceu que apenas nas cidades que possuem lei municipal, a data é considerada feriado e com isso, os estabelecimentos podem funcionar normalmente.

No Mercadão Municipal, o funcionamento segue normal em todos os dias, exceto na terça-feira (21), quando o funcionamento acontecerá das 06 h as 12 h. O atendimento nas agências dos Correios, será suspenso na segunda e terça-feira (20 e 21), em função do Carnaval. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira (22), sendo que as agências abrirão a partir das 12 h.

No Hemosul Coordenador, em Campo Grande, o funcionamento será normal na segunda-feira das 7h às 17h .O local estará fechado na terça-feira (21) e volta a funcionar na quarta-feira (22), às 13h. Os shoppings da Capital, devem funcionar em todos os dias de Carnaval, inclusive com bailinhos infantis para os pequenos. Atualmente o estoque de sangue tipos O- e O+ está em emergência absoluta, com apenas 17% e 22% de capacidade de atendimento. Já o sangue tipo A+ está com estoque baixo, em 50%.

De acordo com o Chefe de Divisão de Operação e Coordenação de Fiscalização de Trânsito da Agetran, Carlos Guarini, todas as vias no entorno da Praça do Papa estarão interditadas, sendo liberadas somente na quarta-feira de Cinzas no período da manha. “Para quem passa por esse local, utilize a avenida Presidente Vargas e a Júlio de Castilho como rota alternativa”, informou.

Além disso, próximo a orla ferroviária, as ruas interditadas serão: Avenida Mato Grosso em ambos os sentidos, Rua 14 de Julho entre a Antônio Maria Coelho e a Rua General Mello. “Dentro dessas interdições faremos um contrafluxo no sábado e no domingo na Antônio Maria Coelho, orientando para que utilizem o estacionamento na Rua Antônio Maria Coelho e um contrafluxo para o frequentador da Feira Central”, disse Guarini.

As interdições acontecerão na sexta-feira a partir das 15 horas até as 23 horas e nos demais dias serão interditadas ao meio dia e liberadas na madrugada do dia seguinte.

