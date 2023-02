Sábado frio em todo o estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande amanheceu com o sábado frio e a previsão de temperatura mínima é de 19°C com a máxima não ultrapassando os 25°C. A mesma previsão vale para a maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul indicando uma queda das temperaturas confirmando a chegada da frente fria.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) já havia previsto que o período de carnaval será de temperatura em queda. As maiores temperaturas são esperadas para a região do Bolsão, onde as máximas atingem 29°C.

Com o avanço do ar gelado, espera-se que o tempo fique mais seco de forma geral no Estado.Na região sul, onde o frio será maior, as mínimas ficam entre 15°C e 17°C e o tempo deve ficar firme, com aberturas de sol e variação de nebulosidade.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Vai folgar no Carnaval? Previsão do tempo deste final de semana ajuda no planejamento