Capitão Contar chega em 1º lugar com 384.275 votos

Contrariando a maioria das pesquisas de intenções de votos, muitas impugnadas pela Justiça eleitoral, o verdadeiro candidato bolsonarista Capitão Contar (PRTB) surpreendeu novamente nas urnas. Contar venceu nos maiores colégios eleitorais do Estado.

Em Campo Grande o candidato recebeu 130.972, em Dourados 39.366, Três Lagoas 18.648 votos. Além disso, em Corumbá Capitão Contar obteve 11.899 votos e Riedel, 12.266 votos, uma diferença de apenas 367 votos.

Após a apuração, Contar encontrou com apoiadores que estavam reunidos no QG do Capitão, onde fez questão de agradecer pelos votos, fazer uma oração e reforçar a missão para o segundo turno. Centenas de bolsonaristas se concentraram nos Altos da Av. Afonso Pena neste domingo e vibraram com o resultado.

“Fizemos uma campanha linda, limpa, patriótica, participativa e transparente! Chegamos aqui com a força e apoio verdadeiro das pessoas! Enfrentamos as fake news, a máquina pública do estado e da capital, enfrentamos adversários com milhões do fundo eleitoral e superamos todos os desafios. Nós já fizemos história no brasil, fizemos o improvável! Sem tempo de TV, sem Fundão Eleitoral, sem grandes estruturas e sem nenhum palanque da velha política.

Mostramos que é o povo quem elege, não as pesquisas, não a máquina, nem o dinheiro. Chegamos aqui com a ajuda de todos vocês e com o apoio da nossa família e uma pequena equipe que se dedica diariamente a fazer o seu melhor”, declarou Capitão Contar sobre o resultado da votação que o colocou em primeiro lugar no segundo turno com 384.275 votos dos sul-mato-grossenses”.

Para o segundo turno, o candidato disse que vai aumentar essa força e eleger os Capitães. “Capitão Bolsonaro pelo Brasil e Capitão Contar por todos os sul-mato-grossenses. Que Deus continue guiando nossos caminhos rumo à vitória!” Finalizou. Acesse também: Mesários têm folga garantida mediante acordo com empregador

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da assessoria